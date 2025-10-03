Sofía Gabanna y el Certamen Coral de Tolosa, en la agenda de Kutxa Fundazioa de octubre

Viernes, 3 de octubre 2025, 06:49 Compartir

Kutxa Fundazioa, a través de su compromiso con la cultura, la educación, la investigación y el bienestar social, organiza y promueve una amplia variedad de actividades y convocatorias dirigidas a diferentes públicos. A lo largo del año, la fundación pone en marcha programas, talleres, exposiciones y eventos destinados a fomentar la participación activa de la sociedad en diversos ámbitos.

Además, Kutxa Fundazioa gestiona convocatorias para apoyar iniciativas y proyectos que contribuyan al desarrollo cultural, social y científico en su entorno. Estas convocatorias están abiertas a instituciones, entidades y personas físicas que deseen presentar propuestas en áreas como la cultura, la innovación social, la sostenibilidad y el bienestar comunitario.

Aquí tienes la agenda de Kutxa Fundazioa de octubre.

Destacado de la agenda de octubre de Kutxa Fundazioa

3 de octubre | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Labar + Saguxar

Concierto doble de Labar y Saguxar en el marco del ciclo Gipuzkoako Ahotsak. Cada uno a su manera, pero estos dos proyectos personales que tienen mucho que decir dan una vanguardia y una mirada innovadora a la escena musical guipuzcoana.

4 de octubre de 2025 | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Sofía Gabanna + Kvndy Swing

Una velada con dos potentes referentes de la escena urbana: Sofía Gabanna y Kvndy Swing, en el marco de la Programación escénica de Kutxa Fundazioa.

Sofía Gabanna, rapera hispano-argentina, presenta su primer álbum Sideral con fuerza lírica y emocional. Le acompaña Kvndy Swing, grupo bilbaíno con millones de reproducciones y hits como «Pikete Italiano». Ritmo, mensaje y actitud en estado puro.

4 de octubre de 2025 | 19:00 Zumarraga. Zelai Arizti Parkea Bobbi Relac | ZZ Rock Jaialdia 2025

Actuación de Bobbi Relac, proyecto musical seleccionado por el programa Katapulta Tour Gipuzkoa 2025, dentro del Festival ZZ Rock de Zumarraga. La música de Bobbi Relac se articula con delicadeza, como canción de sanación que trasciende al desgarro, envuelta en ironía y en humor ya vengan estas pieles vestidas de acordes folk, notas blues, sonrisas pop, vientos de rock heterodoxo, trajes psicodélicos y caricias exóticas o anden ya de vuelta por viajes instrumentales experimentales.

5 de octubre de 2025 | 18:30 h Zarautz. Musika Plaza Nuria Culla | Festival Adarretatik

Actuación de Nuria Culla, proyecto musical seleccionado por el programa Katapulta Tour Gipuzkoa 2025, dentro del festival de música «8.Adarretatik» de Zarautz. NURIA CULLA es una cantante, guitarrista y compositora donostiarra que en el año 2013 empezó a actuar como solista, introduciéndose en estilos algo indefinidos, entre indie-pop y folk alternativo, y realizando versiones de artistas diferentes, tanto de esos estilos como otros más cercanos al rock, jazz…

9 de octubre | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Maialen Sorzabalbere + Leo Bueriberi

Actuación de Maialen Sorzabalbere, cómica, guionista y actriz donostiarra, y Leo Bueriberi, monologuista, locutora, DJ, comunicadora y colaboradora, también conocida como DJ EROMENA.

11 de octubre | 11:00 h Miramon Pasealekua, 124, Donostia Matinée de Miramon 1: Kaabestri

Concierto de la Temporada 25 -26 del ciclo de cámara de Euskadiko Orkestra. Las Matinées de Miramon llevan 34 temporadas brindando una alternativa de calidad al sonido sinfónico de la gran formación, con un formato ligero y próximo al público.

El ciclo de cámara de la orquesta cuenta desde su creación con el apoyo de Kutxa Fundazioa.

11 de octubre | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Perlata + Ameba

Concierto doble de Perlata + Ameba en el marco del ciclo Gipuzkoako Ahotsak. Estos grupos, que vienen de Arrasate y Usurbil, nos ofrecerán una noche llena de punk y rock, y a la vez, serán muestra de la presencia de las mujeres en estos géneros.

14 de octubre | 19:00 Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Mestizajes | La magnífica familia de los nerviosos. Rosa Montero

Conferencia en el marco de Mestizajes, encuentro entre Ciencia, Literatura y Arte, organizado por el Donostia International Physics Center en el que colabora Kutxa Fundazioa.

Debatiremos sobre la relación entre genialidad y locura y sobre las contingencias, personales y sociales, que dan lugar a la emergencia de la genialidad.

Gustavo A. Schwartz, científico, escritor y humanista, dialogará con Rosa Montero para entender cómo la ciencia se enreda con las humanidades.

16 y 17 de octubre Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba O.F.N.I. Bautismo - Iara Solano

Bautismo es una experiencia sonora para escuchar dentro de un jacuzzi hinchable y la primera en una serie de piezas de inmersión en cuerpos acuáticos. Bautismo es un rito de paso, una experiencia efervescente en un caldo primigenio en el que poder devenir un ratito en solitario. Creada en el verano del 2021 a modo de antídoto contra la tristeza y los temores generalizados característicos de los meses que lo precedieron, Bautismo es la primera en una serie de piezas de inmersión para cuerpos acuáticos.

18 de octubre | 17:00-18:30 Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Beleari So. Tina Barney

Taller familiar (6 a 12 años) con Ane Rodriguez Zaitegi y Maider Aldasoro en el marco de la exposición Tina Barney. Lazos familiares. Este taller se desarrolla en el marco del programa Beleari so, una propuesta de mediación que busca activar el diálogo y la mirada crítica en torno a los relatos visuales hegemónicos y explorar nuevas posibilidades a partir de la performatividad de la imagen.

24 de octubre | 20:00 h Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Nhil + Xabier Badiola

Concierto doble de Nhil + Xabier Badiola en el marco del ciclo Gipuzkoako Ahotsak. Kutxa Fundazioa Kluba se llenará del pop funk de Nhil y el Folk Vasco de Xabier. Una noche llena de calidad y buena música.

26 de octubre | 12:30 euskera, 13:30 castellano Eureka! - Zientzia Museoa Kosmos 2025 | El cielo del mes: Las fases lunares

Sesión de planetario comentada en la que se muestran las estrellas y constelaciones más brillantes, así como los planetas visibles durante el mes siguiente en el cielo. Además, hablaremos sobre el fenómeno de las fases de la luna, explicando porqué suceden.

26 de octubre | 17:30-18:20 Kutxa Fundazioa en Tabakalera - Kluba Zir Zir Hara! La Fresca | Cía. Anna Confetti

Un espectáculo sin palabras que enamora todas las edades. Tres personajes, que nos resultarán muy familiares, y una silla gigante salen a tomar la fresca. Escenas cotidianas ya la vez surrealistas, que tienen la capacidad de generar imágenes cómicas con pocas palabras. El espectáculo La Fresca se inspira en las abuelas que, por las noches de verano, salían (y en algunos pueblos todavía lo hacen) a tomar el fresco y mirar la calle, donde cualquier cosa podía convertirse en una gran historia…

29 de octubre | 19:00 h Donostia. Iglesia Iesu Psalm Men Voice | Indonesia

Actuación del coro masculino Psalm Men Voice, en el marco del 56 Certamen Coral de Tolosa, bajo la dirección de Alvin Marco Basa Tobing. Con sede en Yakarta, Psalm Men Voice (PMV) es un coro fundado en abril de 2017. Dirigido por Alvin Marco Basa Tobing, se ha consolidado como uno de los coros masculinos de gospel más importantes de Indonesia. Entrada libre.

30 octubre - 2 noviembre Tolosa 56 Certamen Coral de Tolosa

El Certamen Coral de Tolosa celebra su 56 edición, organizado por el CIT. Centro de Iniciativas de Tolosa. Este certamen, uno de los más veteranos de Europa se celebra, un año más, con el patrocinio de Kutxa Fundazioa.

