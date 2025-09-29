Reconocimiento al sector primario local

Juan F. Manjarrés Urnieta Lunes, 29 de septiembre 2025, 20:48 | Actualizado 21:14h. Comenta Compartir

Ayer lunes tuvo lugar el cierre de las fiestas de San Miguel en Urnieta y lo hizo con el desarrollo del día del patrón, que siempre resulta especial. Lo fue principalmente para los miembros de la iniciativa Kilómetro 0, que todos los jueves llevan sus productos a San Juan Plaza para repartirla entre los vecinos del municipio que las han querido adquirir. Una apuesta por la calidad y la cercanía que este año se ha querido valorar de manera relevante durante el desarrollo de las fiestas patronales y qué mejor manera de hacerlo que por medio de un homenaje institucional.

Los cinco miembros de las explotaciones agrarias y ganaderas de Urnieta que forman parte de la iniciativa Km 0 se dieron cita a las 13.00 horas ayer en el salón de plenos del Ayuntamiento. Con la presencia de la práctica totalidad de los concejales de la Corporación, el alcalde Jorge Segurado quiso destacar la importante labor que realizan en su día a día. Tras recibir flores y un obsequio como recuerdo, y después de la intervención de los bertsolaris, dantzaris y txistularis en el acto, fueron los propios homenajeados los que tomaron la palabra para de una manera sencilla agradecer el acto de reconocimiento que vivieron ayer. Recordaron que Km 0 en Urnieta nació en el año 2020, en plena pandemia, cuando en un momento complicado los vecinos de Urnieta «tenían complicado desplazarse para adquirir productos de primera necesidad».

El homenaje institucional fue uno de los actos que se vivió ayer, en un último día que contó con una Misa Mayor en la iglesia de San Miguel Arcángel, con la visita luego a la reliquia en la cercana ermita de Santa Leokadia. Pero fue un día también para disfrute de los niños con los hinchables y de los mayores con una comida en Oianume.

