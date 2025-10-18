Lasarte-Oria recupera con éxito sus Euskal Jaiak

María Cortés Lasarte-Oria Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08 | Actualizado 21:42h. Comenta Compartir

Desempolvados los trajes de baserritarras y con ganas de pasárselo bien acogieron ayer los vecinos del municipio una renovada edición de las Euskal Jaiak de Lasarte-Oria. Buen tiempo y mejor ambiente del que disfrutaron ayer todas las personas que se acercaron por Okendo plaza y alrededores durante todo el día. Como ya adelantaron los organizadores, responsables del Ayuntamiento y de Ttakun kultur elkartea, 12 horas de programación ininterrumpida para recuperar esta fiesta local que en las últimas ediciones había perdido fuerza. El tiempo más veraniego que otoñal propició que muchas personas se pasearan y participaran en los actos organizados.

Con la diana de los txistularis arrancó la parte matutina de las Euskal Jaiak. Los txalapartaris Pontxo Morales y Tomax Arruti participaron en el acto de inauguración y a partir de ahí, los lasarteoriatarras tuvieron mucho para hacer y disfrutar. Más de una veintena de puestos de mujeres creadoras y productoras de Euskal Herria dieron vida a la plaza Okendo. Además de los trajes tradicionales, muchos rescataron las chapas de Ahobizi y Belarriprest de la iniciativa del Euskaraldia. «Fomentar el euskera y reforzarlo es responsabilidad de todos. Nosotros como Ayuntamiento debemos poner los recursos, pero el paso clave está en el uso. Y ahí, la responsabilidad es compartida. Por eso animamos a la ciudadanía y a las asociaciones, con eventos como este de las Euskal Jaiak, a optar por vivir en euskera», destacaron responsables municipales.

Lo dicho, la jornada festiva dio para mucho: exhibición de deporte rural con el levantamiento de piedra con la participación de la tradicional Okerra harria, kantujira, comida popular con cordero, monólogo de Mikel Bermejo, plaza-dantzak con Erketz o el concierto de Gozategi.