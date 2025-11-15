La sidra, más allá de nuestras fronteras

Juan F. Manjarrés Sábado, 15 de noviembre 2025, 21:15 Comenta Compartir

Que la comarca de Buruntzaldea es la cuna del mundo sidrero vasco es una evidencia, principalmente Astigarraga y Hernani. Pero ello no quiere decir que no haya otras formas de trabajar la manzana y de producir sidra. Con la intención de dar a conocer lo que se hace aquí pero también para saber qué formas de sidra existen en otros lugares del mundo nació Sagardo Forum. Unas jornadas que la semana que viene van a vivir su sexta edición y que en todas ellas ha permitido acercarse a todos los que han mostrado interés por el carácter tanto local como internacional de esta bebida tradicional.

El alcalde Xabier Urdangarin recordaba en la presentación de estas atractivas jornadas que hace 2.000 años los romanos ya se referían a Gipuzkoa como un lugar en el que se bebía sidra. Por lo tanto, son muchas las referencias que existen de la importancia histórica que tiene una bebida que es toda una referencia en toda la comarca. Pero con Sagardo Forum se quieren dar pasos en la internacionalización de la misma y dar a conocer que en países como Noruega, Austria, Lituania, Francia, Alemania, Reino Unido, Letonia, Italia, Chile o Estados Unidos se produce sidra, aunque seguramente de una manera distinta a la que se da aquí. Experiencias que pueden resultar provechosas para los productores locales, no en vano las sagardotegis locales cada vez apuestan más por la investigación, llegando a ofrecer tipos de sidra que hace no tanto tiempo era imposible degustar en Gipuzkoa. Conocer lo que se hace en otros lugares nunca está de más.

Para ello, se cuenta en esta edición de Sagardo Forum con un amplio programa que se podrá en marcha el jueves, 20 de noviembre. Jueves y viernes se realizarán jornadas técnicas en Erribera Kulturgunea de Astigarraga. Este año, como novedad, se ofrecerán ponencias relacionadas con la cultura y el patrimonio. 17 profesionales locales, nacionales e internacionales aportarán su conocimiento en 5 ejes temáticos: Patrimonio, museología, turismo, manzana y sidra (formación y comercialización).

El día 20 se celebrará también el Concurso Internacional de Sidra en el Basque Culinary Center (Donostia) desde las tres de la tarde. Prestigiosos catadores procedentes de todo el mundo (expertos acreditados por la BJCP Beer Judge Certification Program, sumillers y enólogos de importantes restaurantes y productores de sidra de todo el mundo) catarán más de 200 sidras clasificadas en 9 categorías. Este año se han inscrito sidras provenientes de 15 países: Estados Unidos, España, Italia, Austria, Polonia, Noruega, Letonia, Lituania, Países Bajos, Alemania, Francia, Portugal, República Checa, Hungría y Reino Unido.

Feria Internacional

El 22 de noviembre se celebrará la Feria Internacional de Sidra en el Basque Culinary Center. La feria estará dirigida tanto al público general como al profesional y se podrán degustar diferentes tipos de sidra locales, nacionales e internacionales (Noruega, Austria, Lituania, Francia, Alemania, Reino Unido, Letonia, Italia, Chile, Estados Unidos, España y País Vasco). Sidras naturales, espumosas, peradas, de sabores, de postre... También se ofrecerán catas guiadas, una dedicada a las sidras sin alcohol y otra a los vermuts de sidra.

Además de las diversas degustaciones que se podrán disfrutar en el Basque Culinary Center, los asistentes podrán participar en la cena en LABe Restaurant (Tabakalera y la cena 'Ritual del Txotx' en la Sidrería Alorrenea.

Por último, aunque de cara a poder acudir a la Feria Internacional de Sidras del día 22 de noviembre se había anunciado un servicio gratuito de autobús para ir a Basque Culinary Center desde Donostia, Astigarraga y Hernani, finalmente la organización del evento ha informado que desde la capital no lo habrá.