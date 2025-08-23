Actuaciones de Burdina en Buruntza

María Cortés Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03 Comenta Compartir

Burdina taldea continúa con su incansable tarea de recuperar el patrimonio histórico y cultural de Andoain. Aprovechando la reciente celebración de las fiestas del barrio de Buruntza, varios miembros de la asociación acudieron, tras la misa, para dar a conocer a los vecinos las actuaciones que han realizado precisamente en esta zona del municipio en los últimos meses, así como explicar las que quedan pendientes.

Tal y como señalaron los miembros de Burdina, «Andoain tiene diferentes barrios y a lo largo de los años hemos actuado en ellos, pero nos quedaba pendiente Buruntza. También hay espacios o elementos para recuperar. Por un lado, está la recuperación de la fuente de Ama Kandida, que con el tiempo dejó de usarse. Decidimos recuperarla, porque la fuente tiene su historia, ya que se dice que Ama Kandida cuando era pequeña acudía a por agua a esa fuente y recogía unas flores para entregárselas a la Virgen María y el Niño Jesús, si es que aparecían por allí. Nunca lo hicieron, pero esa es su historia».

Ahora, tras la intervención de Burdina está en uso y los vecinos pueden acudir a ella. Por otro lado, está pendiente la rehabilitación de la iglesia de San Roque, en el monte Buruntza. «Hay que limpiar y arreglar un poco el lugar, además de colocar una cruz que desapareció en su día, pero que apareció posteriormente en unas instalaciones del Ayuntamiento. La colocaremos cuando empecemos esos trabajos en la ermita», indicaron.

Y, como no, también mencionaron la imagen de San Roque, que precisamente se ha usado este año para las fiestas del barrio, y que fue restaurada por Burdina y presentada a principios de año. «Estrenaron la imagen recuperada del santo de San Roque para estas fiestas», destacaron desde Burdina, bromeando que «ni se cayó ni se rompió, así que podemos decir que el trabajo está bien hecho».

Tres imágenes

A principios de año se realizó la primera acción de Burdina en Buruntza, precisamente con la restauración de la citada imagen. Miembros de Burdina taldea detallaron a principios de 2025 que habían trabajado «sobre esta imagen, una de las dos que existen en la actualidad, ya que la tercera se perdió». Por un lado, la primera imagen del santo permaneció en el lugar hasta 1930, cuando fue retirada por causas desconocidas y no se ha encontrado ningún rastro de su paradero desde entonces. El segundo fue el santo oficial de la ermita entre 1930 y 1963. «Al parecer, después de tres décadas o más, a los vecinos les pareció que aquel santo carecía de solidez y que difícilmente podría hacer frente a los fuertes vientos y demás condiciones climáticas que tendría que soportar en el monte. Y el tercer santo que pusieron es el que hoy sigue en pie. Lo trajeron de una tienda de muebles antiguos del barrio del Antiguo a través de Manuel Lekuona».

Así, el de piedra se encuentra en la ermita, el otro desapareció y el tercero es el que se ha trabajado. «La imagen se encontraba en el desván de un caserío de la zona, no en las mejores condiciones, por lo que los vecinos se pusieron en contacto con nosotros». Según destacaron, «ha sido necesario realizar una profunda limpieza y aplicar barnices especiales». Desde su mejora, la imagen se trasladó a la capilla de Berrozpe, para que las monjas la guardaran mejor.