Bidasoa

El pez pequeño se comió a los grandes

Vela. El 'NJ' hondarribitarra patroneado por Iker Almandoz se ha impuesto en las tres regatas clasificatorias para el Campeonato de España de cruceros y representará a Euskadi en la final de Bayona

Iñigo Aristizabal

Sábado, 23 de agosto 2025, 21:03

El 'NJ' será el barco que represente a Euskadi en el Campeonato de España de Cruceros, en septiembre en Bayona. La tripulación formada por el patrón Iker Almandoz, Borja Ponte, Iñigo Jauregui, Eneko Juanena, Aitor Cerezo y Fran Armenteros se ganó el billete para Galicia al imponerse en las tres regatas clasificatorias disputadas este verano: Campeonato de Bizkaia, Costa Vasca-Ballena de Oro y Munilla.

Los cuatro primeros son los habituales, que en la clase J80 han sido segundos (2018) y terceros (2024) en el Mundial, terceros (2022) en el Europeo, campeones de la Copa del Rey dos veces, de Francia una y largo etcétera.

Almandoz explica que «solemos hacer una temporada sí y otra no, porque para dar el nivel tenemos que entrenar un montón y cada uno tenemos nuestros trabajos. Este año no nos tocaba, pero hemos cambiado un poco y nos hemos apuntado a las regatas de cruceros, con idea de clasificarnos para el Campeonato de España».

El 'NJ' hondarribitarra (N de Nora y J de Jon, hijos de dos de los tripulantes) ha sido el gran dominador, ganando todas las mangas de las tres regatas mencionadas. «Ganando dos regatas o ganando una y buenos puestos en las otras ya estaríamos clasificados, pero la verdad es que fueron muy bien las tres regatas».

Almandoz destaca que «la mayoría, los más grandes tienen 14-15 metros y el más pequeño era el nuestro, que tiene 9,20. Hemos ganado con el barco más pequeño y más lento de la flota. En el tiempo compensado conseguimos ganarles a todos». Y eso en una flota con cerca de cuarenta barcos, también cántabros y asturianos en el Campeonato de Bizkaia.

Barco nuevo en Galicia

En el Campeonato de España todos «nos ponen barcos iguales a todos y eso nos viene muy bien, porque hasta ahora hemos estado compitiendo contra la gente de barcos que tienen un millón de euros y el nuestro es de 60.000 euros».

Además de la calidad de la tripulación, contrastada con el palmarés labrado estos años, esa circunstancia les permitirá «ir al Campeonato de España a pelear por un buen resultado. Hasta ahora han solido ir barcos vizcaínos, que no tenían tanto nivel, y nosotros lo vamos a preparar bien».

Apunta el hondarribitarra que «es un campeonato bien organizado, van a estar los mejores de España y queremos hacerlo bien». Puede que se traigan el título o una medalla, eso en el verano en el que no iban a competir...

