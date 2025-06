El sábado de las fiestas se reivindica por todo lo alto

Iñigo Morondo Irun Sábado, 21 de junio 2025, 20:59 | Actualizado 21:36h. Comenta Compartir

Desde que Betti Gotti instauró la Herri Bazkaria hace ya más de dos décadas, el sábado de los sanmarciales ha ido cogiendo cada vez más peso en las fiestas. Ha aparecido por ahí el fin de semana de prefiestas con los conciertos sucesivos de David Bustamante, Camela y Fangoria, metiendo por encima de 10.000 personas en la plaza de San Juan, que se ha convertido enseguida en momento álgido.

Sin embargo, el sábado tiene otra cosa. No es sólo lo multitudinario de algunas de las citas del programa; no son los casi 2.000 comensales en Ficoba y lo que crece la cifra en la fiesta de sobremesa en el ferial; no son sólo cientos de cuadrillas citándose para comer en restaurantes, sociedades y txokos. El programa del sábado de fiestas es amplio y variado y mira a públicos diversos. Pone un tren de jardín en la plaza de Anzaran, drones en Larreaundi, tamborrada infantil en Colón y goitiberas en la Parte Vieja. Pero sobre todo, lo que tiene este sábado es que la ciudad lleva ya unas noches escuchando pífanos y tambores y se respira otro ambiente. Los irundarras llegan paladeando sus sanmarciales.

Los y las mejores pilotos

No hay duda de que las comidas de cuadrilla son el gran evento del día, ya sea en Ficoba ya en cualquier restaurante de la ciudad. Miles de personas se reunieron por grupos de amigos y amigas, una jornada que empieza temprano con unas rondas en el centro de la ciudad. La kalejira con Peña Poteo hasta el ferial y la de vuelta desde allí con Matraka son buenos ejemplos del ambientazo de la jornada, a la que después de ese regreso le faltaban aún los conciertos en la plaza Urdanibia: Onavibe, Süne y Zirkinik Bez.

Otra actividad que crece y se consolida año tras año es el campeonato de goitiberas Ciudad de Irun, también con el sello organizador de Betti Gotti Euskara Kultur Taldea. El diseño de la bajada de este año desde la plaza de San Juan hasta la de Urdanibia le dio brillo y los y las (por primera vez hubo chicas en las goitiberas) pilotos pusieron la emoción, la adrenalina y, desde luego, el buen humor.

Trece vehículos y 17 participantes (en algunos van dos o tres) compitieron por este cuarto campeonato que finalmente se llevó, con el menor tiempo acumulado en la suma de las tres mangas realizadas, David Martínez. Gran mérito el suyo porque batió, siquiera por unos pocos segundos, a un pilotazo como Ander Gamón (campeón de Velocidad en Navarra, Aragón y Valencia) que competía con Alain Pardo sobre una goitibera espectacular. Cierto que, como todos, venía a divertirse, pero lleva la competición en las venas y la habilidad pilotando, de serie.

Programa del domingo

8.00. Torneo Alberto Gorriz de fútbol en el campo de fútbol de Artia. Organiza el CD Behobia.

8.30. Diana de txistularis por el centro, la Parte Vieja y Dunboa con Irungo Txistulari Taldea.

9.00. Marcha y fiesta montañera desde la plaza San Juan por Aiako Harria.

9.00. XLVIII Concurso de Bacalao al Pil Pil en la plaza Urdanibia. Organiza Jostallu.

9.30. Copa de España de Jóvenes Promesas de Aguas Bravas, semis y finales, en San Miguel.

10.00. XXXVI Certamen Infantil de Dibujo y Pintura en la plazoleta del Juncal. Entrega de premios a las 17.00. Organiza Lagun Artean.

11.00. XIX Concurso de Puzzles por Parejas en el Uranzu Txiki (de 8 a 16 años). Organiza Santiagoko Deabruak.

11.00. Finales Torneo de Tenis III. Irun Hiria Irekia, Tenis Txingudi. Organiza Badia TP Kirol Kluba.

12.00. V Irun Kantuan en la antesala del Antiguo Hospital. Organiza Txorimaloak Soinu Taldea.

12.30. Fanfarre Irungo Atsegiña por la plaza del Ensanche.

12.30. Ezpata Dantza eta Brokel desde el frontón Uranzu y con varias paradas. Organiza Kemen Dantza Taldea.

16.30. XIX Concurso de Puzzles por Parejas en el Uranzu Txiki (a partir de 17 años). Organiza Santiagoko Deabruak.

18.30. Bidasoako Erraldoiak en Arbes.

19.00. Magia poteoa con el mago Kidam, desde San Juan.

Comenta Reporta un error