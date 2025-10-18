El relevo de la canasta está asegurado

Iñigo Aristizabal Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08 Comenta Compartir

Además de la sección que tuvo en sus inicios el Club Deportivo Bidasoa, en Irun siempre ha habido baloncesto. Durante más de dos décadas, desde su fundación en 1978, el referente fue el Amigos del Baloncesto y, además de otros clubes de corta trayectoria como Betiko Lagunak, Aldabe Irun Basket, Baskoplastika y Gazteluzahar, actualmente el club de la ciudad es el Erroibide.

En 2004 se empezó a gestar el Erroibide, por iniciativa de un grupo de chavales, mayoritariamente estudiantes de Irungo La Salle, y, después de jugar torneos no federados y de 3x3, su primera temporada de competición fue la 2005-2006. Desde entonces, el club ha ido creciendo hasta el punto de que actualmente cuenta con doce equipos, desde sénior, hasta benjamín (nacidos en 2016 y 2017).

Alberto Sancho, directivo del club, explica que «los equipos sénior masculino y femenino están en Primera Provincial, las chicas subieron el año pasado. Los entrena Sergio Martín, que también es el director deportivo del club, y tenemos otro sénior de chicos en Segunda, con Pedro Lamas. El año pasado teníamos tres equipos masculinos y uno también subió, a Segunda».

Sergio Martín es el director técnico del club y entrenador de los dos equipos principales, de categoría sénior

Estos equipos están a caballo entre la competitividad y el entretenimiento. «Hay gente de unos veinte años que va más fuerte pero también algunos de 45 años. Se compite, por supuesto, pero sin una exigencia grande». Estos dos equipos buscarán la permanencia.

Donde sí que el Erroibide intenta 'pinchar' más a los jugadores es en categorías como júnior o cadete, por ejemplo, que buscarán resultados y, si puede ser, el ascenso de categoría. Es el caso del júnior, con la mayoría de jugadores del cadete que se proclamó campeón de Gipuzkoa.

Recuerda Sancho que, «para acabar la competición, se jugó una final en campo neutral, en Bergara. Jugamos contra el Atlético San Sebastián, que es uno de los equipos más fuertes de la provincia junto con los Askatuak, Easo... Y ganamos».

También el año pasado fue «el primero en el que empezamos a competir con la escuela, que es de categorías benjamín y alevín, a nivel provincial. Ahí le hemos dado un impulso definitivo a la escuela».

En una caja de cerillas

Los doce equipos del Erroibide entrenan en la cancha de Azken Portu, que no llega a las medidas reglamentarias pero tiene el visto bueno de la federación. «Si tienes una talla de pie muy grande igual no te entra para tirar un triple desde la esquina», bromea Sancho.

Lo que no es broma es la disficultad para entrenar y jugar partidos. Explica el directivo del Erroibide que «Artaleku lo tenemos vetado desde hace dos años por el Ayuntamiento y tenemos que arreglarnos en Azken Portu, que es muy pequeño y tenemos muchos equipos. Además, no estamos sólo nosotros, hay más deportes».

De esta forma, los equipos del Erroibide entrenan en media cancha y en algunos casos han tenido que reducir la duración de los entrenamientos. También «tenemos un acuerdo con el colegio El Pilar, que nos alquila unas pistas exteriores un pequeño gimnasio que tienen».

Se lamenta Sancho de que «varios clubes estamos igual. Incluso tenemos una comisión, nosotros, fútbol sala, voley..., donde estamos pidiendo más espacios para entrenar y para jugar los partidos, pero no conseguimos nada del Ayuntamiento. Ahora se habla de que igual habilitan un pabellón industrial como zona polideportiva». Además, en Azken Portu «llevamos dos años con el aire acondicionado estropeado, a veces con un calor inaguantable».

Esa es una de las peleas en la que está Erroibide, siendo la otra la común de todas las entidades deportivas, la de conseguir la financiación necesaria para llevar a cabo la actividad.

Sancho cuenta que «el presupuesto se intenta cubrir con patrocinadores, pero no es fácil. Cada vez cuesta más que las empresas pongan dinero en clubes deportivos pequeños».

Torneos 3x3 y de Navidad

Otra fuente de ingresos es la subvención municipal, «que cada vez es menos, porque el Ayuntamiento hace dos años cambió el criterio de las subvenciones». Sí que el club recibe un dinero por organizar actividades paralelas, como los torneos de 3x3 tanto de San Marciales como de fiestas de Arbes o el torneo de Navidad que sí se pudo celebrar en Artaleku. Además, «participamos en las actividades a las que nos invita el Ayutamiento, como Igande Sasoi, las olimpiadas escolares de Ficoba...».

Otra actividad más allá de partidos y torneos es el día del club, con el que arrancó la temporada, juntando a todos los equipos en Azken Portu para la foto de recuerdo. Un día para juntar a toda la familia del Erroibide, que se aderezó con partidillos de padres e hijos y una exhibición de los mayores.