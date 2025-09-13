La ampliación del CBA llama a la agitación en el tejido cultural

uAgentes culturales de la ciudad han podido conocer las opciones que se abren con los nuevos espacios del CBA.

El Centro de Cultura y Creatividad CBA ya es una realidad. Desde el jueves, bajo esa denominación, los nuevos espacios del centro cultural bajo el suelo de la plaza de San Juan vienen promoviendo una nueva mirada local a las artes y a la creatividad.

El jueves se inauguró con la apertura de la exposición del artista irundarra Jon Benet y el encuentro con el músico Jokin Pinatxo (Janus Lester). El viernes por la mañana las asociaciones culturales de la ciudad visitaron el lugar y pudieron conocer los nuevos espacios y servicios, y por la tarde el nuevo Irun Zuzenean Aretoa se llenó para la grabación del podcast 'El sentido de la Birra', con Ricardo Moya y su invitado para la ocasión, el humorista gráfico y cofundador de la revista Mongolia, Darío Adanti.

Este sábado por la mañana la nueva ampliación del CBA mostró que también tiene la capacidad de girar hacia públicos más familiares con teatro y música, y se abrieron oficialmente (aunque ya estaban instaladas) las exposiciones de las salas Kontenporanea, una a cargo de Silvia Sánchez y la otra de Arkameyers (Arkaitz Saiz y Raquel Meyers). El conocido guionista irundarra Diego San José y el cómico Mikel Pagadi pusieron las notas de humor por la tarde, y el DJ set de marcado acento local Irune Muguruza-Iñigo Sánchez, las musicales, ya por la noche.

«Los nuevos espacios del CBA deben servir para tender puentes entre la cultura y la ciudadanía»

Impacto en la cultura local

En el encuentro que las responsables municipales (la alcaldesa, Cristina Laborda; la delegada de Cultura, Nuria Alzaga, y la directora de esa área, Eunate Encinas) mantuvieron con el tejido asociativo cultural de la ciudad en las nuevas instalaciones se planteó que el Centro de Cultura y Creatividad «abre un nuevo horizonte cultural para la ciudad», en palabras de la alcaldesa.

Eunate Encinas explicó los diferentes espacios que se han incluido y sus cometidos respectivos, pero sobre todo, le dio al conjunto unos objetivos claros. Los nuevos espacios del CBA deben servir «para tender puentes entre la cultura y la ciudadanía», un lugar en el que «estén pasando cosas» para «desde la cercanía y la sorpresa, generar esa conexión con la ciudadanía. Ése es el corazón de este proyecto».

Así que el nuevo Irun Zuzenean Aretoa no es sólo la sala de conciertos con público en pie que la ciudad necesitaba desde hace más de una década, sino el escenario versátil para que «diferentes disciplinas escénicas» lleguen con «propuestas de vanguardia» y formatos innovadores.

Kontenporanea no es sólo la plasmación física de un programa veterano cuyo eje es conectar el arte con los espacios públicos, sino la herramienta para que la diversidad de iniciativas municipales para el fomento artístico y de las industrias creativas (Becas Ribera, apoyo a jóvenes creadores, SoinuLabor...) conecten entre sí y con la ciudadanía.

El nuevo espacio Gazteartean no es sólo un punto informativo de referencia para jóvenes, sino el mecanismo para «activar el talento y la creatividad en adolescentes y jóvenes» y, de la misma manera, Ireki Art, el gran atrio de este nuevo equipamiento, «es más que un espacio expositivo». Decía Encinas que «busca ofrecer un lugar a propuestas expositivas distintas a las de poner cuadros colgando de la pared» y que busca «traer otros planteamientos expositivos, otros lenguajes, otros artistas... Otro tipo de proyectos».

No sólo eso, como recordó la alcaldesa Laborda, Ireki Art «es una plaza que une San Juan con la Parte Vieja. Ahora el óvalo cobra todo su sentido, con su pasarela abriendo una línea directa desde el paseo de Colón a la calle Jesús» a través de la nueva infraestructura.

5.000 m2 de cultura

Laborda recordó también que «aunque con crisis económicas de por medio, hemos tardado casi 15 años hemos completado aquellas apuesta por la cultura que hicimos como Ayuntamiento». Porque los 5.000 metros cuadrados de equipamiento en pleno corazón de la ciudad que surgieron de la idea de hacer una planta de uso público entre la superficie y el parking subterráneo «se podían haber dedicado a otros usos, pero decidimos, creo que en una apuesta que comparte toda la Corporación, dedicarlos a la cultura», remarcó la primera edil. «La idea que nos ha acompañado en todo momento», completó Encinas, «es que el arte transforma a las personas y éstas, a su vez, transforman las ciudades que habitan». Con esa filosofía y la apuesta decidida por que el talento local sea eje y objeto de cultivo, la nueva línea de trabajo del CBA es una realidad que ya ha echado a andar.

