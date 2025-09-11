Quedan 359 días para las fiestas del año que viene

Iñigo Aristizabal Hondarribia Jueves, 11 de septiembre 2025, 20:42 | Actualizado 21:11h. Comenta Compartir

Para quien esté lamentando el final de las fiestas, que sepa que quedan 359 para las del año que viene. O menos. Porque esa cifra se refiere a lo que falta para el 6 de septiembre, pero cae en domingo, por lo que el día o dos días anteriores también contarán para muchos.

En la Alameda este jueves se celebró el Baserritarren Eguna. El tiempo había estado puñetero, tirando a muy puñetero, en varios de los días de fiestas y este jueves por fin se pudo disfrutar del sol y buena temperatura.

Para las diez de la mañana ya había cola en el puesto de talos que, como suele ser habitual, resultó el más concurrido. Mucha gente se acercó al mercado, donde se podía ver y comprar queso, embutidos, miel, repostería, conservas de Navarra, paté de Iparralde, gateau basque, artesanía de varias clases y un largo etcétera que se completaba con los puestos de verduras y hortalizas locales. Hubo descanso para los baserritarras de casa el miércoles, pero volverán a la carga este sábado, con el mercado de la calle San Pedro.

La exposición de tractores de grandes dimensiones y exhibición supuso la novedad en el mercado de la Alameda

En la Alameda se podía ver más de una veintena de animales y es posible que a futuro se organice un concurso de reses. El mercado del día 11 ha ido perdiendo gas en los últimos años, aunque no en afluencia de público, masivo, y se quiere revitalizar. Una acción sería ese concurso de ganado y otra se dio este jueves.

Cerca del probatoki se podían ver unos enormes tractores y maquinaría agrícola. Hubo incluso una exhibición en el lugar donde por la tarde se llevó a cabo la prueba de arrastre de bueyes.

Para completar el mercado, los asistentes pudieron disfrutar de los bertsolaris y de diversas modalidades de herri kirolak.

Campeonato de toka

Como de costumbre, la mañana fue de menos a más. También la tercera edición del concurso de toka, organizada por la asociación de jubilados. Había una docena larga de inscritos pero, según llegaba más gente, también se apuntaba. Al final hubo que cerrar el cupo en treinta.

Cada participante dispuso de tres tandas con seis piedras en cada una y quedó patente la dificultad de este juego, ya que más de uno acabó con cero y un punto y la puntuación máxima fue de cuatro, a cargo de José Antonio Almirante y Antonio Amundarain.

Su tuvo que disputar un desempate con seis piedras, con 2-0 y victoria final para Almirante, un hondarribitarra de 81 años que se ha aficionado mucho a la toka. «Empecé a jugar en el hogar del jubilado y estoy participando en varios campeonatos de por aquí. Este sábado iré a San Sebastián».

Entiende que «lo importante es divertirse y pasarlo bien» y asegura que «lo más difícil es apuntar bien. Mi récord es siete de dieciocho. Hoy –por este jueves– he estado regular, pero se ve que los demás han estado peores».

En la categoría femenina el triunfo fue para Irati Izeta, también de casa y también con cuatro puntos. «Solo juego en este torneo y en el de Guadalupe. Se está recuperando y me parece importante que participemos. Y si además ganas, pues mejor».

En el segundo puesto quedaron empatadas Olatz Markinez, ganadora del año pasado, Amaia Jauregi y Miren. En el desempate, Markinez tuvo una gran actuación, con tres aciertos de seis y se llevó la segunda de las txapelas. El alcalde Igor Enparan y el concejal Iosu Peña estuvieron en el campeonato y en la entrega de premios, en la que hubo regalos para varios participantes.

Llegaron los gigantes

A eso de la una llegaron a la Alameda los gigantes y cabezudos de la comparsa Izugarria, que habían salido desde su local de Zezen Plaza. Tienen mérito estos voluntarios, ya que salen a la calle todos los días de fiestas salvo el 8.

La jornada se completó con actividades infantiles, zezen-suzko y fuegos artificiales. Ahora hay que ir descontando los 359 día que quedan para las fiestas del año que viene.