Las primeras filas de la iglesia se dejaron vacías

El estado mayor, los mandos de las compañías y la corporación municipal asisitieron a la misa.

Iñigo Aristizabal Hondarribia Miércoles, 10 de septiembre 2025, 20:14 | Actualizado 20:25h. Comenta Compartir

Solía ser un acto íntimo, hasta desconocido para gran parte de los hondarribitarras, pero mucha fue la gente que se acercó este miércoles a la misa por los caídos que tuvo lugar en la parroquia, con asistencia del burgomaestre y el estado mayor del Alarde, los mandos de las compañías y la corporación municipal. La iglesia estaba llena, con muchos asistentes de pie, pero quedaron vacías expresamente las primeras filas, simbolizando la ausencia de los fallecidos.

La compañía Pueblo contó con unos 130 componentes el pasado lunes y volvió a desfilar este miércoles en una versión más reducida. El teniente Gonzalo Santos contabilizó «18 txibilitos, 6 redobles, ocho parches y 32 escopetas. La gente viene con ganas, convencida».

Mañana

8 00. Diana a cargo del grupo de dulzaineros Goizut.

9 30. En la Alameda, Baserritarren Eguna. Concurso de ganado, verduras, frutas y hortalizas.

10 30. En Kasino Zaharra, 'III Campeonato de toka de f iestas', organizado por la Asociación de Personas Jubiladas y Pensionistas.

12 00. En la Alameda, actuación de los bertsolaris Egaña y Peñagarikano.

12 00. Partiendo de Zezen Plaza y pasando por el casco histórico, la comparsa de gigantes y cabezudos llegará hasta la Alameda.

Tarde

17 00. En la Alameda, exhibición de animales.

17 30. En Arma Plaza, 'Tavole', circo familiar de la mano de Zirko Txosko.

18 00. En el frontón Jostaldi, partidos de pelota a mano profesional. Alberdi II-Ugartemendia contra Expósito-Aldabe y Peña II- Mariezkurrena II contra P. Etxeberria-Zabaleta. Las entradas cuestan 20 euros (10 para menores) y se pueden comprar previamente en Arma Plaza y en la web de Kutxabank Tickets o en el mismo frontón.

18 00. En la Alameda, continuación del Baseritarren Eguna, con herri kirolak y trikitilaris.

18 30. En Arma Plaza, chocolatada para los pequeños.

18 30. En la calle Santiago, Euskal Erromeria-Dantza Plazan, con el grupo de dantza de la sociedad Klink. .

19 00. En Gernikako Arbola, Go!azen karaokea.

Noche

20 30. En La Benta, actuación del grupo Errobi.

21 00. En la calle San Pedro, encierro de toros de fuego. El Ayuntamiento no se hace responsable de los daños que puedan sufrir las/os participantes.

22 30. Para ver desde el paseo Butrón, fuegos artificiales a cargo de Pirotecnia Vulcano S.L.

Explicó cómo «la compañía Pueblo siempre se ha encargado de hacer este acto y, desde los años 90, se han ido uniendo Artillería y los mandos. Aquí la gente siempre es bien recibida y cuantos más seamos, mucho mejor». Y es que, de esta manera, «se le está dando una importancia mucho mayor a este acto», cuya denominación original es Solemne Misa en sufragio de los caídos en el Glorioso Sitio que sufrió la Ciudad en el año 1638.

Este miércoles Pueblo volvió a desfilar, con punto de inicio en Arma Plaza y término en la sociedad Klink para el almuerzo. Y volvió a desfilar pero con un uniforme modificado respecto al del día ocho, ya que faltaban pañuelo, faja, cinta del pantalón y el 'ocho' de las mangas y, en lugar de alpargatas los soldados calzaban zapatos negros.

Participaron también del rito las cantineras Miryam Bald Garate (Pueblo) e Irene Altuna Fachado (Batería de Artillería),

Y un soldado de la compañía, joven, que destacó que «somos privilegiados por poder desfilar dos veces al año, pocas personas pueden decir eso. Es un acto no muy conocido por algunos pero cada vez se está animando más gente». Él viene participando «desde que tenía doce años». Y a Guadalupe empezó a ir el día 8 «cuando tenía seis». Entiende que «el Alarde sin subir a Guadalupe carece de sentido, lo fundamental es renovar el voto». Otro de los detalles de la compañía Pueblo que kle gusta es que «el día 8 al acabar el Alarde hacemos una visita a la residencia de ancianos San Gabriel».

En el inicio de su intervención, el párroco Rafael Olaizola recordó cómo «durante el sitio la ciudad recibió 16.000 balas de cañón. De los 1.100 hombres de armas solo quedaron 400. La falta de munición se hizo acuciante. Pero los hondarribitarras tuvieron fe y ganaron aquella batalla».

Después de estas palabras, Pueblo en la entrada de la parroquia y Artillería en la parte trasera efectuaron dos descargas, operación que repitieron minutos más tarde.

La bandera al ayuntamiento

Al término de la función, los mandos del Alarde bajaron la calle Mayor hasta el ayuntamiento entre aplausos y después hizo el mismo camino la corporación municipal, encabezada por el concejal Aitzol Arroyo. Él mismo había llevado la bandera de la ciudad a la parroquia el 15 de agosto y este miércoles la trasladó de vuelta al ayuntamiento, donde permanecerá hasta el 15 de agosto del año que viene.

