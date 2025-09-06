Los pequeños encendieron la mecha

Inicio. Con la suelta de globos yconfettis se dio el pistoletazo de salida a las fiestas.

Nervios, excitación, expectación... Había que ver la cara de los niños en la calle Mayor minutos antes de que empezara la fiesta.

Como siempre decimos, el inicio oficial de las fiestas de Hondarribia es el 7 de septiembre a las 12.00 con el lanzamiento del cohete desde Arma Plaza, pirotecnia en el Parador y repique de campanas en la parroquia, pero la chavalería tiene su propio arranque festivo, que se concentra en la calle Mayor en la mañana del 6 de septiembre.

Los mencionados nervios eran mayores en el caso de Aia Elejalde Maiztegi y Xuban Etxebeste Roig, designados para ofrecer desde los arkupes del Ayuntamiento el pregón infantil, acompañados por Txistu Taldea. Primero cantaron, acompañados por los presentes, el himno infantil, en el que se subraya la idea de que la chavalería hondarribitarra quiere pasárselo bien en las fiestas.

Incidieron en ese lema Aia y Xuban y además desafiaron a los mayores, «les vamos a enseñar cómo pasarlo bien. ¡Que empiece la fiesta!». Y ellos mismos fueron los que tiraron de la cuerda que subía hasta el balcón del Ayuntamiento y con la que soltaron decenas de globos que, junto con dos cañones de confettis, dieron alegría y color a la calle Mayor. La guinda la pusieron los globos gigantes, que tras ser lanzados a la calle, fueron pasando de mano en mano, aunque no aguantaron mucho tiempo antes de explotar.

Los toros hinchables

Tras el subidón, pequeña pausa que algunos aprovecharon para recoger papelitos del suelo, otros para beber haciendo frente al fuerte calor y varios, para preparar el cántico del encierro de toros hinchables.

Ocho morlacos salieron desde el arco de Santa María y para entonces algunos corredores ya estaban a la altura de la iglesia. Otros menos temerosos corrieron al lado de los astados, también algunos padres. Tras recorrer varias calles del casco histórico, la actividad culminó con una sesión de recortadores en Arma Plaza.

Gran inicio tuvieron los pequeños, con continuación por la tarde con el 'LIV Concurso infantil y juvenil de pintura' de Klink, la primera de varias apariciones que van a hacer estos días los gigantes y cabezudos de Izugarria y las actividades y actuaciones musicales en el Gazte Kanttua en Kasino Zaharra.

Y sí, las fiestas son para todos los públicos, pero quienes más las disfrutan son los pequeños. ¡Que siga la fiesta! Que acaba de empezar.

