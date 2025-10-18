El patrimonio, a golpe de pinceles y lapices

Iñigo Aristizabal Sábado, 18 de octubre 2025, 21:08 Comenta Compartir

Bajo el título 'Hondarribia a trazos. Garabateando el patrimonio' se ha desarrollado la última actividad de Arma Plaza Fundazioa, en colaboración con Garabateando Bidasoa, en el marco de las jornadas europeas patrimonio. Una iniciativa de doble recorrido, ya que por un lado se llevó a cabo una sesión doble de pintura callejera y, por otro, se han recogido los trabajos de aquel día en una exposición que se puede ver hasta el 31 de octubre en el Centro de información cultural y turística de Arma Plaza, de 10.00 a 19.00 todos los días salvo los domingos, de 10.00 a 14.00.

Miren Ayerbe, coordinadora de Arma Plaza Fundazioa, cuenta que es «una exposición muy creativa, con mucho color, y francamente bonita. Hay dibujos fantásticos, de varias técnicas y realizados en pocas horas. Nos hemos quedado muy contentos». Y también con la jornada que ha dado como resultado esta exposición.

Recuerda Ayerbe que «se nos ocurrió hacer una actividad un poquito diferente a lo que hemos hecho otros años y en colaboración con la asociación Garabateando Bidasoa, que son dibujantes urbanos que se dedican a plasmar con muchísima creatividad lo que ven, decidimos garabatear a trazos el patrimonio, en su sentido más amplio». Y es que «el patrimonio puede ser una plaza, una estatua, una puerta, una gárgola...».

41 participantes

Era una actividad abierta a todos los interesados y a la que se sumaron 41 personas, en las sesiones de mañana y tarde. «Cada uno eligió un punto y se dispersaron sobre todo por el casco histórico. Les dimos una pequeña tabla de madera rígida y un folio y ellos trajeron sus herramientas para pintar».

Uno de los aspectos que llamó la atención es que «había gente de Hondarribia e Irun pero también de fuera. Hernani, Donostia, Idiazabal, Ataun... y muchos de Iparralde». De esta forma, «también hemos podido ver cómo nos ven desde fuera».

Todos los dibujos de la exposición deberían ser del mismo tamaño pero no es así. Según explica Ayerbe, «todos tenían los folios del mismo tamaño, pero a uno de los participantes le ofrecieron comprarle el dibujo según lo estaba haciendo. En un primer momento se negó, explicando que estaba participando en una actividad grupal y que el dibujo iba a ir a una exposición». Sin embargo, «se ve que el comprador insistió y le convenció. Después de vender el dibujo, sacó otro folio de la carpeta que traía y siguió trabajando en él». Por lo tanto, en la exposición hay 40 dibujos del mismo tamaño y uno que es diferente. Y el dibujo vendido «está en un sitio muy cercano».

Ayerbe considera que este tipo de actividades son enriquecedoras. «Mucha gente viene a Hondarribia por su gastronomía, por el casco histórico o por la naturaleza. Pero en este caso tuvimos unos cuántos visitantes atraídos por la pintura y por el patrimonio».

Conoce tu ciudad

Ahora Arma Plaza Fundazioa se centra en el proyecto que saca adelante en otoño-invierno, el ciclo 'Conoce tu ciudad' que consta de seis capítulos con charla y visita guiada sobre diversos temas relacionados con la ciudad.

La primera entrega será la próxima semana, con el tema 'El patrimonio sumergido de Hondarribia. Últimos resultados y proyección hacia su puesta en valor', de la mano de David Itaka. El viernes 24 se celebrará la charla y el sábado 25 tendrá lugar la visita guiada.