Los gigantes y cabezudos son los reyes de las fiestas

Al echar un vistazo al programa de fiestas, hay una cosa que llama la atención: La comparsa de gigantes y cabezudos Izugarria sale a la calle todos los días de fiestas menos el 8. Lo recita de carrerilla Igor Eskamendi, presidente de la comparsa y trikitrilari: «Salimos el 6 a la tarde, 7 a la mañana, 9 a la tarde, 10 a la mañana y 11 a la mañana».

La pregunta es obligada: ¿No se cansan? «Sí, es muy cansino, porque además son días de mucho ajetreo, pero lo hacemos por los pequeños, que les encanta». Unos pequeños que reaccionan de distinta manera al bullicio que se crea con la llegada de la comparsa. «Suele ser alegría con los gigantes y a veces miedo con los cabezudos. Depende de cada niño o niña. Porque también hay quien llora con los gigantes, pero normalmente es la primera impresión y luego le dan la vuelta, van cogiendo confianza y están felices».

Los primeros gigantes de Hondarribia son de 1970, aunque la primera referencia nos lleva a las fiestas patronales de 1911, cuando por la ciudad desfilaron cuatro gigantes, cuatro cabezudos y el Gargantúa, cedidos por el Ayuntamiento de Bilbao. Siguió habiendo visitas de gigantes, de Errenteria, de la Irungo Atsegiña, y en 1970 el Ayuntamiento adquirió dos gigantes y cuatro cabezudos.

La ballena Martxela es el único gigante horizontal de Euskadi y es capaz de echar agua

Desde 1986 a 1998 la gestión de los mismos fue pasando por las manos de varias asociaciones hondarribitarras: Txanpa Elkartea, Itsaslur, Surbesta, DYA y Harresi, que fue quien estrenó los gigantes actuales en el Herri Giroa de 1995.

Izugarria, desde 1999

En 1999 se creó Izugarria, que tiene su sede en Zezen Plaza. Allí duermen durante todo el año los baserritarras Frantziska y Txantxano, los portuarras Meltxora y Muxarra y los kaletarras Kaxiana y Anttonbordo, que miden casi cuatro metros de altura y pesan en torno a 32 kilos, la ballena Martxela, las figuras de un atún y una anchoa y una veintena de cabezudos, entre los que hay seis antiguos que se han restaurado.

Eskamendi, en Izugarria desde 2003, cuenta que «el número de los que salimos suele variar. Podemos ser veinte personas un día tranquilo y hasta 70 en alguna de las salidas. En fiestas vienen todos los que pueden. Se avisa a todo el mundo y se intenta que vengan todos, pero algunos tienen otros compromisos».

No sólo en fiestas sale a la calle la comparsa Izugarria. En Hondarribia «solemos salir en el Muxiko Eguna, el festival marítimo Itsas Herria, en el Mercado Medieval, en el Herri Giroa y el fin de semana de las regatas». Y fuera de Hondarribia, «antes del COVID solíamos hacer seis-ocho salidas al año, ahora sólo dos-tres».

