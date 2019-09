Conoce a las cantineras del alarde de Hondarribia

Malen Oronoz Mitxelena, Tamborrada «Le miré a la ama y le dije: ya está»

En casa, con familiares y amigos, esperaba Malen el 24 de julio el nombre de la cantinera de Tamborrada de este año. Cuando escuchó ruido por las escaleras «le miré a mi ama y le dije, ya está. Vivimos un momento muy bonito». Desde entonces ha estado inmersa en los preparativos «que ya conocemos porque mis hermanas ya han salido. Las botas por ejemplo me las han dejado». Oronoz quiere disfrutar todo al máximo pero reconoce que lo que más ilusión le hace «es vivir todo el día 8 desde dentro».

Zyanya Eceiza Iridoy, Banda de Música «Me han dicho que lo disfrute con mi ama»

Zyanya conoce su elección desde el 22 de julio. «Vinieron los mandos, mis amigas, entre las que hay tres cantineras... Fue un jaleo pero muy bonito». Desde entonces ha estado haciendo todo «muy tranquila, lo estoy disfrutando todo con mi madre y mis tías. No me acostumbro a que me paren por la calle a felicitarme». De todos los consejos que ha recibido, se queda con uno relacionado con la ama. «Me dicen que lo disfrute con ella. Es la que está pendiente de todo y al final con la que menos tiempo pasas».

Ainhoa Camello Lekuona, Escolta de Caballería «Tenemos un grupo majo de cantineras»

Pocas esperanzas tenía Ainhoa tras escuchar a su osaba los días previos. «Me mintió en la cara», señala entre risas. «Me dijo que estaba difícil porque se presentaba la hija de alguien de la compañía». Con el inicio de las fiestas cada vez más próximo, la joven está «sorprendida por no estar nerviosa. Me lo paso de maravilla en cada clase de hípica». Se imagina «llorando en la calle Mayor, ver a mis aitas allí me va a emocionar mucho», y destaca el «grupo tan majo de cantineras. Quiero disfrutarlo también con ellas».

Leire Olasagasti Lizarraga, Jaizubia «Me hace ilusión el inicio desde el barrio»

«El capitán me hizo la pregunta y antes de que terminase ya estaba asintiendo», explica Leire recordando su elección. «Tuve comida de trabajo y me fui pronto a casa por si acaso. Sobre las seis empecé a ver movimiento de coches. Estaba muy nerviosa». Cuenta que «me va a hacer ilusión todo pero especialmente el trayecto desde la sociedad Jaizubia hasta Gernikako Arbola». Sobre los preparativos, destaca que va todo «rodado» y que las botas se las ha dejado «Janire, una compañera que salió en la compañía. Me quedan perfectas».

Maialen Sagarzazu Núñez, Arkoll «Ver la ilusión de los demás me gusta»

Tras conocer su elección, Maialen Sagarzazu se puso manos a la obra para cerrar detalles lo antes posible. «Al día siguiente cuando salí de trabajar me fui a por las botas y esa misma tardé reservé con la modista para probarme el traje». Esta monitora de tiempo libre cuenta que «los niños tuvieron el detalle de hacerme un abanico con sus nombres y todos me han pedido que les salude cuando les vea». Asegura estar «disfrutando con todo, pero especialmente viendo lo ilusionados que están los demás».

Oihana Basterra Larzabal, Akartegi «Mi ama salió hace justo 25 años»

No ha podido elegir un año más especial Oihana para representar a Akartegi en el Alarde. «Mi ama salió hace 25 años. Está muy contenta, me dice que han cambiado mucho las cosas desde entonces. Ella no pudo subir a Guadalupe porque llovió muchísimo y se tuvo que cancelar, por eso le hace ilusión que lo haga yo». Reconoce que «no me esperaba para nada que me eligiesen porque era el primer año que me presentaba». Desde entonces, «están siendo días intensos pero muy bonitos, todo me está haciendo mucha ilusión».

Oihane Leiva De Castro, Pueblo «Tengo doble motivo de felicidad»

Oihane está viviendo estos días doblemente emocionada. Su amiga Amaia, de la cuadrilla y compañera de trabajo en Kaialde, también desfilará este año. «Estoy muy contenta. Lo estoy compartiendo todo con ella», explica. Fue precisamente en la pastelería donde conoció la noticia. «Estábamos ya recogiendo y recibí muchas felicitaciones. Creo que se enteró toda la calle San Pedro y todo el pueblo», recuerda. Están siendo días especiales para ella. «Me gustaría parar el tiempo y que no pase todo tan rápido».

Eukene Sagarzazu Amunarriz, Montaña «Gernikako Arbola será muy especial»

El paso por Gernikako Arbola será emotivo para Eukene Sagarzazu. «Es el sitio en el que vivo, el lugar en el que estarán todos mis familiares en el balcón. Allí lo vivía cuando era pequeña y seguro que va a a ser muy especial». Eukene sabe desde el 24 de julio que será la cantinera de Montaña. «Estábamos esperando. Escuchamos ruido en el portal y se hizo el silencio en casa. Tocaron el timbre abrí la puerta y dije que sí enseguida». Su familia está siendo el principal apoyo. «Están pendientes para cualquier cosa que necesito».

Lidia Yarza Olaso, Semisarga «Me veo mejor con el traje de cantinera»

La judoka hondarribitarra, en el Centro de Alto Rendimiento de Valencia durante gran parte del año, no tenía en sus planes iniciales presentarse a la elección, «pero vi que iba a tener vacaciones del 18 de agosto al 9 de septiembre y me animé. Para mí el día 8 es muy importante, en casa siempre me han transmitido los valores del Alarde». Lidia, que asegura verse «mejor con el traje de cantinera que con el kimono», tiene ganas de que empiecen los ensayos. «El primer día me dará un poco de vergüenza», reconoce.

Iraitz Kanpandegi Aguirre, Kosta «Voy a ser un manojo de nervios»

«Desde que empiece septiembre creo que voy a ser un manojo de nervios», admite Iraitz. La cantinera de Kosta tiene ganas de vivir «el ambiente de Guadalupe aunque todos los momentos van a ser bonitos. Tengo ganas de disfrutarlos con el resto de cantineras, que todas somos amigas». Le están ayudando mucho su madre, sus tías y sus primas, «que han salido previamente en Kosta», y destaca «lo que se involucra la gente en ayudarte. Me siento muy agradecida con mi entorno porque se están volcando».

Uxue Montoya Iridoy, Gora Ama Guadalupekoa «Tengo ganas de desfilar con mi aitona»

En pijama, de voz de su ama, supo Uxue que este año iba a ser cantinera. «Estaba nerviosa pero me puse muy feliz. Era el tercer año que me presentaba». Cuenta que «durante el verano trabajo en un bar y todos los clientes me están felicitando. La gente se vuelca un montón». Hay algo que va a disfrutar por encima del resto. «Desfilar con mi aitona. Lleva sesenta y cuatro años saliendo de hachero y tengo ganas de ir con él en los ensayos porque el día 8 no vamos a poder ir juntos. Está muy contento».

Arantza Domínguez Carrillo, Ama Guadalupekoa «Me lo comunicaron por videollamada»

En Malasia, trabajando, conoció la noticia de su elección esta piloto de la marina mercante el día de Santiago. A pesar de la distancia, «estuve pendiente del teléfono y me lo comunicaron por videollamada. Era la forma más real de hacerlo a tantos kilómetros». A su alrededor, «todos están muy implicados. Están ilusionados porque no tenemos ningún antecedente previo en la familia». Acostumbrada a ver el Alarde en la calle Mayor, Arantza cuenta que «el final del día 8 me parece muy bonito, me hace mucha ilusión vivirlo».

Amaia Echeveste Larrarte, Gora Gazteak «Vi entrar unos polos rojos y me emocioné»

«Va a ser un año complicado en Kaialde», explica Amaia, «porque tendrán que cubrir las bajas de dos cantineras estas fiestas». Fue precisamente en la cafetería donde recibió la noticia. «Vi que entraban unos polos rojos y me quedé como una tonta, me emocioné y me puse a llorar. Me preguntaron si aceptaba y respondí: ¡Obvio!» Sobre sus compañeras de trabajo, destaca que «se están portando de maravilla. Nos hacen todos los cambios que necesitamos. Al final tendrán una cena a mesa puesta por lo bien que nos tratan».

Ane Castelló de la Caba, Beti Gazte «Quiero disfrutarlo con mi hermano»

Como gran parte de sus compañeras, Ane supo de su elección el día 25. «Llegaba de trabajar, estaba metiendo el coche en el garaje y ya vi que la compañía se estaba acercando», recuerda. «Cuando entré en casa ya estaban esperándome». Desde entonces, «todo está marchando muy bien, mi familia me está ayudando mucho». Tiene muchas ganas de disfrutar estos días con sus amigas y sobre todo con su hermano. «Trabaja en Sudamérica y solamente viene en fiestas. Se enteró por videollamada que iba a ser cantinera».

Andrea Berrotaran Iridoy, Gora Arrantzale Gazteak «El 26 íbamos a dormir todo el día...»

No olvidará fácilmente Andrea el pasado día de Santiago. Preocupada por hacer girar la Kutxa esa tarde, supo unas horas antes que iba a ser cantinera. «Estaba preparándome en casa, vi por el espejo que entraba el capitán y me puse a llorar». Inmersa en los preparativos de la Kutxa, su ama le decía que «el 26 íbamos a dormir todo el día, pero salimos de una y nos metimos en otra». Desde pequeña le ha gustado «cuando viene la compañía a buscarte, es lo que más me apetece, aunque la calle Mayor va a ser la bomba».

Carlota López-Chicheri, Mixta «No se me olvidará la cara de mi padre»

Carlota fue la última en salir elegida. «Te pones todavía más nerviosa viendo que el resto de compañías van eligiendo a sus cantineras. Piensas que no vas a ser capaz de prepararlo todo en apenas un mes, pero la compañía y las anteriores cantineras se involucran mucho». Disfrutó mucho el año pasado viendo desfilar a una amiga suya. «Casi como si hubiese sido yo», reconoce. Todos en casa están muy involucrados pero destaca a su padre. «Ver su cara cuando me dijo que iba a ser cantinera no se va a olvidar en la vida».

Olaya Ferreira Cea, Mendelu «Estaba tranquila viendo una serie»

En casa, con su madre y con su novio, recibió Olaya Ferreira la noticia de su elección. «Estábamos muy tranquilos viendo una serie porque no me lo esperaba. Había muchas chicas presentadas y no tenía ninguna esperanza». Sobre su familia, explica que están «muy emocionados». Ella va a vivir todo con «muchísimas ganas», pero le hace ilusión «venir a la mañana andando desde el barrio con la compañía. Me parece especial y diferente el recorrido por Kosta hasta Gernikako Arbola».

Marta Goikoetxea Iturria, Olearso «Mi aita está pendiente de todo»

«El capitán estuvo media hora emocionado en la escalera sin entrar a casa», recuerda Marta Goikoetxea sobre el día en el que supo que iba a ser la cantinera de Olearso. «Me conoce desde que era muy pequeña y para él también es especial. Me había presentado el año pasado». Por encima de otros momentos, destaca «la subida por la calle Mayor del día 8, porque allí lo he solido ver otros años», y cuenta que su aita lo está viviendo de manera especialmente intensa. «Está pendiente de todo».

Nagore Lazkanotegi Gómez, Done Pedro Kofradia «Estoy nerviosa pero muy ilusionada»

«A medida que se acerca el día estoy más nerviosa, pero también muy ilusionada», reconoce Nagore. El sorteo de su compañía contó con cinco candidatas. «Esperábamos la llamada del aita para tranquilizarnos porque podía pasar cualquier cosa». Tras conocer la noticia, «la casa se llenó de gente. No recuerdo muy bien el momento, estaba en una nube dando besos sin parar», recuerda. Nagore ha llevado los preparativos «con calma, quizás demasiada», y espera con «muchas ganas la subida a la calle Mayor por la tarde».

Birkide Vergara Castellanos, Batería de Artillería «Guadalupe será un momento especial»

En casa, «viendo la regata», supo la noticia de su elección Birkide el 31 de julio. «Escuchamos un murmullo abajo y mi madre empezó a llorar». Desde entonces, ha estado «a tope con los preparativos. Hice la prueba de moño, de maquillaje...» Tampoco será un problema desfilar a caballo. «De pequeña monté desde los 6 a los 12 años. Al retomarlo me costó un poco, pero me obedece en todo». Del día grande, cuenta que «Guadalupe me parece un momento especial» y que «me voy a emocionar cuando vea a mi familia y amigas».