Txurruka cierra sus puertas tras más de medio siglo de historia

L. G. Sábado, 9 de agosto 2025, 20:10 Comenta Compartir

El emblemático restaurante Txurruka, de Soraluze, ha anunciado el cierre definitivo de sus puertas, marcando el final de una etapa que deja huella en la escena gastronómica de Debabarrena. La noticia fue compartida a través de sus redes sociales, donde el equipo del restaurante publicó un emotivo mensaje de despedida dirigido a todos quienes formaron parte de su historia. «Después de mucho tiempo compartiendo momentos inolvidables, ha llegado el momento de cerrar una etapa», comienza el comunicado de los responsables de establecimiento soraluzearra.

«Queremos agradecer de corazón a cada persona que ha pasado por aquí: a quienes vinisteis una vez, a quienes repetisteis mil, a quienes nos habéis acompañado durante tantos años. Gracias por vuestras risas, conversaciones, confianza y cariño. Habéis sido parte de nuestra familia, y eso no se olvida.»

Con este mensaje cargado de emoción y gratitud, el equipo de Txurruka se despide de sus comensales, muchos de los cuales no han tardado en responder con muestras de cariño y recuerdos vividos entre sus mesas. «No se puede definir con palabras el sentimiento a esta noticia , hace 45 años que mi ama y mi aita celebraron mi comunión en Txurruka, esa fue la primera vez que estuve . Posterior han sido muchas muchas las veces que he tenido el placer de disfrutar no solo de la gran cocina que teníais si no de el siempre equipo impresionante que ha trabajado cada día para hacer de txurruka un lugar especial, siempre con la sonrisa, siempre con esa gran atención a cada comensal y siempre con una carta maravillosa... Agradeceros te todo corazón vuestro trato y desearos lo mejor de lo mejor en vuestra nueva etapa en la vida . Ha sido un honor .Eskerrik Asko!» Son muchos los mensajes de agradecimiento: «Eskerrikasko familia, zuen etxia danon etxia izan dalako....»

La historia de este restaurante de Soraluze está ligada al impulso y la dedicación de tres generaciones de mujeres

Txurruka y sus mujeres

El restaurante Txurruka fue fundado en 1969 por Begoña Anduaga como un merendero, el restaurante Txurruka fue evolucionando con el tiempo hasta convertirse en un referente gastronómico de la zona. Su crecimiento fue paralelo al relevo generacional dentro de la familia, y su historia está ligada al impulso y la dedicación de tres generaciones de mujeres.

Tras Begoña Anduaga, el restaurante fue gestionado durante años por sus hijas María Jesús e Idoia Etxeberria. Después, el local quedó en manos de Iurdana e Ikerne Laskurain, nietas de la fundadora.

Durante su trayectoria, el Txurruka se ganó el cariño del público gracias a su cocina cercana, su trato familiar y un ambiente que convirtió cada visita en una experiencia entrañable. Aunque sus puertas se cierren, queda el legado de años de sabores y vivencias compartidas.