Las visitas guidas superan previsiones

ALBERTO ECHALUCE Martes, 2 de septiembre 2025, 20:16 Comenta Compartir

Las visitas guiadas a la historia e identidad industrial de Eibar han reunido este mes de agosto a 178 personas, procedentes no solo de la propia ciudad, sino también de distintos puntos de Euskadi, del resto del Estado e incluso del extranjero. Sin embargo, entre los asistentes predominó un perfil maduro, de entre 55 y 70 años, con muy escasa presencia juvenil, lo que abre el reto de acercar este tipo de iniciativas a nuevas generaciones.

El recorrido, diseñado y conducido por la historiadora eibarresa Nerea Alustiza, partía, cada tarde, desde la plazoleta de la Parroquia de San Andrés y finalizaba en la calle Estación. Durante hora y media, los asistentes conocieron, de primera mano, los estragos que sufrió la villa durante la Guerra Civil y su posterior recuperación, marcada por el auge de empresas emblemáticas como El Casco, Lazpiur, Aurrera o BH.

Participantes Un total de 178 personas participaron enlas visitas guiadas para conocer el patrimonio industrial

Procedencia Mayoría de Eibar, junt o con una gran presencia vasca y minoritaria del Estado y del extranjero.

Lugares La temática giraba en torno los estragos que sufrió la villa durante la Guerra Civil y su posterior recuperación, marcada por el auge de empresas emblemáticas.

Durante una hora y media, la historiadora eibarresa Nerea Alustiza guio a los grupos a lo largo de toda la ciudad, narrando la transformación de la ciudad y su consolidación como referente industrial.

El detalle de participación muestra la diversidad de procedencias. El 3 de agosto, 25 personas recorrieron la ciudad, con vecinos de Eibar (9), pero también de Madrid (9), además de visitantes de Bilbao, Arrasate, Donostia y Soraluze. El 7 de agosto fueron 35 los inscritos, con mayoría eibarresa (18), seguidos por grupos de Ermua (6), Bilbao (4), Deba (3), Donostia (2), y un visitante desde Londres. «Los visitantes madrileños eran un grupo que se alojó en el hotel y vio un cartel con las visitas y se aputaron», señalaba Nerea Alustiza.

El 14 de agosto asistieron 13 personas, casi todas de Eibar, junto a participantes de Ermua, Toledo, Donostia y Gasteiz. La cita con mayor respuesta se produjo el 21 de agosto, con 54 personas, de las cuales 29 eran de Eibar, junto a visitantes llegados de Bergara, Donostia, Barcelona, Arrasate, Alicante, Valencia, Bilbao, Argentina, Zarautz, Durango, Amorebieta, Deba, Ermua y Madrid. «Me ha llamado la atención que la procedencia ha sido muy dispar»

El 28 de agosto participaron 35 personas, con presencia destacada de Eibar (15), Durango (5), Azpeitia, Garai, Zarautz, Bilbao, Aretxabaleta, Aramaio, Deba, Madrid y Ermua.

Finalmente, el 31 de agosto, 48 visitantes, -19 de ellos de Eibar-, completaron el recorrido junto a personas de Algorta, Zarautz, Sevilla, Lasarte-Oria, Donostia, Gasteiz, Pasaia, Bilbao, Getxo, Markina, Berriz, Ermua y Zaldibar. El alcalde, Jon Iraola, destacó que estas iniciativas «permiten reconocer el papel que Eibar ha jugado como referente industrial y poner en valor la capacidad de superación de sus gentes». Por su parte, la concejala Vanesa Hortas subrayó que las visitas «dinamizan la economía local y atraen nuevos visitantes durante el verano». Con seis recorridos en total, las visitas guiadas confirman el interés que despierta la memoria histórica eibarresa en un público adulto y procedente de ámbitos muy diversos, aunque dejan pendiente un desafío clave: cómo atraer a los jóvenes para que se impliquen en la transmisión del legado industrial de su ciudad. El éxito de las ediciones anteriores, como la de Semana Santa que reunió a 93 participantes, ha impulsado esta nueva convocatoria estival.

A lo largo del mes de julio, en Eibar, tuvieron lugar visitas guiada al Frente de Guerra, una actividad organizada en el marco del proyecto de memoria histórica que buscaba acercar a la ciudadanía a los escenarios donde se libraron los combates más significativos durante la Guerra Civil Española. El recorrido, de carácter montañero, permitió a las personas participantes conocer de primera mano los puntos estratégicos donde se desarrollaron los enfrentamientos entre las tropas republicanas y franquistas, en un enclave de gran valor histórico y paisajístico.