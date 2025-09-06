Veinte años de renovación en las danzas de Arrate

Alberto Echaluce Orozco Eibar Sábado, 6 de septiembre 2025, 20:52 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

Las danzas de Arrate, uno de los símbolos culturales más arraigados de Eibar, celebran este año el vigésimo aniversario de su renovación, llevada a cabo en 2005. Desde entonces, cada 8 de septiembre, festividad de la Virgen, los dantzaris locales han mantenido vivo un formato enriquecido que combina tradición y modernidad, y que se ha consolidado como referente en el calendario cultural vasco.

En 2005, las danzas fueron reformuladas tomando como inspiración el modelo del grupo Argia de Donostia, dirigido por Juan Antonio Urbeltz. A partir de su propuesta, se incorporaron elementos al estilo eibarrés: los puentes de espadas largas, los cascabeles en las coreografías, la subida del 'maisu zaharra' y la preparación de las trokeo-datza (baile de bastones). También se creó la Cofradía de Dantzaris de Arrate, que desde entonces mantiene la tradición de reunirse tras la actuación para una comida y la firma del acta anual.

Aunque ya en 1913 se organizaban concursos de danza de espadas en Arrate, fue en 2005 cuando Kezka completó y sistematizó el repertorio tradicional, incluidas la ezpata-dantza (danza de las espadas) y las trokeo-dantza (baile de bastones). Un hito importante fue la incorporación de mujeres a la ezpata-dantza en igualdad de condiciones con los hombres, tanto en vestimenta como en funciones y estatus. Este avance se produjo tras experiencias previas en Andoain (2000) y Lizartza (2004), pero Arrate marcó un antes y un después en la comarca. En 2006, la elgoibartarra Lourdes Odriozola se convirtió en la primera mujer en asumir el papel de solista.

Desde aquel año también se instauró la costumbre de invitar a dantzaris y maestros de distintos lugares para compartir escenario en Arrate. Entre los homenajeados han figurado figuras de prestigio como Juan Antonio Urbeltz y Marian Arregi, el desaparecido maestro galdakaoztarra Kepa Artetxe y representantes de grupos de toda Euskal Herria, desde Pamplona hasta Portugalete o Donibane Lohizune.

En esta edición de 2025, los invitados serán Maite Irizar, oñatiarra vinculada al grupo Oñatz e hija del recordado maestro Jexux Irizar 'Txutxin', y Unai Esturo, dantzari y coreógrafo de Iurreta con una larga trayectoria en las danzas del Duranguesado.

De esta manera, a lo largo de mañana, día grande de las fiestas, las danzas volverán a llenar de música y tradición el santuario y la campa.

Con el inicio de la misa mayor, a las 11.00 horas, el grupo Kezka intervendrá en la misa con la ezpata-dantza. Después volverá a hacerlo a las 12.00 horas al cierre de la procesión. Seguirá después a las 12.30 horas en adelante, la ezpata-dantza y las danzas en la campa.

Más allá de la actuación, las danzas de Arrate representan un encuentro entre generaciones, donde veteranos y jóvenes comparten escenario, asegurando así la transmisión de un legado que sigue vivo, adaptado a los tiempos y abierto a nuevas miradas.

Veinte años después de su renovación, las Arrateko dantzak volverán a ser también un símbolo de identidad eibarresa y en un espacio de innovación cultural dentro de la tradición, capaz de unir historia, igualdad y futuro en cada paso de baile.

Por otro lado, dentro de la misa mayor se contará también con el acompañamiento del Coro Parroquial, que interpretará un conjunto de piezas de temática religiosa dentro de un repertorio renovado. El coro ha experimentado en los últimos años una notable renovación, tanto en su composición como en la elección de sus temas, lo que ha permitido enriquecer las celebraciones litúrgicas y acercar la música sacra a un público diverso.

La participación del Coro Parroquial se ha convertido en un elemento fundamental de la vida religiosa y cultural de Eibar, siendo un referente en la animación de las celebraciones litúrgicas más significativas. Su labor, además de musical, tiene un fuerte componente comunitario, pues aglutina a personas de distintas generaciones unidas por la fe y la pasión por el canto coral. Entre los participantes en la misa estará también el grupo de txistularis y bertslaris que también ofrecen su repertorio.

Comienzan los festejos

La fiesta arranca este domingo a las 12.30 horas con una exhibición de herri kirolak. Por la tarde, a las 18.00 horas, el Santuario de Arrate acogerá la misa, seguida del txupinazo y el repique de campanas que anunciarán de manera oficial el inicio de las celebraciones. Paralelamente, desde las 18.00 horas, la campa de Olabe será escenario de una fiesta electrónica al aire libre. La tradicional bertso afaria contará con la participación de figuras como Maider Arregi, Andoni Egaña, Maialen Lujanbio e Iker Zubeldia. El encuentro tendrá lugar en el restaurante Tiro Pitxon. La jornada concluirá a las 22.30 horas con la actuación de Elektrokela Elektrotxaranga.

El lunes, tendrá lugar la subida a pie desde Azitain hasta el santuario, siguiendo el histórico camino de los pasos de la Virgen. La comisión de fiestas repartirá caldo y chorizo en la fuente de Zestero, mientras que en paralelo se celebrará el popular juego del Kittonbola. La música la pondrá la Banda de Txistularis Usartza con una kalejira desde primera hora. Tras la misa mayor y la procesión, el ambiente proseguirá por las campas de Arrate, con la actuación de los trikitilaris Jainaga y Narbaiza, acompañados por los bertsolaris German Meabebasterretxea y Loidisaletxe.

A las 17.30 horas, llegará el campeonato de bailes. La tarde continuará a las 18.00 horas con la entrega del Premio Hiru Txirlo de la Amatxo de Arrate, organizado por la asociación Asola Berri, una distinción que se ha convertido en un símbolo de reconocimiento dentro de las fiestas. Como broche final, de 1.30 a 20.30 horas, la música de la romería correrá a cargo del grupo Zutik.

