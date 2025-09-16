«Me resulta más cómodo venir a Eibar»

ALBERTO ECHALUCE Martes, 16 de septiembre 2025, 20:28 Comenta Compartir

El Hospital de Eibar ha dado un paso decisivo en la modernización de su cartera de servicios con la incorporación de un densitómetro de última generación, presentado oficialmente en una exhibición a la que asistió el personal de Osakidetza junto con pacientes. El aparato, instalado en el área de radiodiagnóstico, permite mejorar la detección precoz de enfermedades relacionadas con la densidad ósea, como la osteoporosis y la osteopenia, y ya está operativo para la población de Debabarrena, además de extender su cobertura a las comarcas de Debagoiena y Alto Urola.

17 Un total de 17 pacientes fueron atendidos el primer día de entrada en funcionamiento de un densitómetro de última generación, instalado en el Hospital de Eibar

Entre las primeras personas atendidas figuraba Marisa Aldalur, vecina de Azkoitia, quien destacó la mejora de la accesibilidad al nuevo servicio. «Me ha resultado mucho más cómodo ser atendida en Eibar que en Donostia. La máquina no sé si es más moderna o no, pero la de Donostia era como una cinta, mientras que la de Eibar me ha parecido idónea para un mejor uso para el paciente», explicó tras la prueba. Además, subrayó el valor de la proximidad. «Venir a Eibar también me resulta más cómodo que ir hasta Donostia, así que estoy encantada».

El nuevo servicio permite atender a una media de 17 pacientes al día, con exploraciones que no superan los diez minutos de duración. Esta agilidad se debe tanto a la capacidad del equipo como a la preparación del personal técnico. Las encargadas de la atención son Itziar Aristegi y Argine Ansoregi, quienes han recibido formación específica. «Hemos completado un curso online y nos hemos preparado para atender a los pacientes que están llegando», destacaban. Su presencia transmite cercanía y confianza en una prueba que, pese a ser indolora y rápida, requiere un trato humano que acompañe al paciente.

La densitometría ósea es un procedimiento clave para medir la masa ósea y anticipar posibles fracturas, especialmente en colectivos vulnerables como personas mayores y mujeres postmenopáusicas. El equipo destaca por utilizar dosis de radiación muy bajas, muy por debajo de las de otras pruebas rutinarias, lo que lo convierte en un método seguro, rápido y con mínimas molestias. Durante la presentación, las autoridades sanitarias recalcaron que más del 75% de la población podría beneficiarse en algún momento de esta prueba, lo que convierte su instalación en un recurso de gran valor.

El densitómetro facilita diagnósticos en coordinación con especialidades como ginecología, traumatología, reumatología o endocrinología, reforzando así un modelo de atención integral en la comarca «Asumimos con este equipo el compromiso de ofrecer diagnósticos más precisos y tratamientos más eficaces, mejorando la seguridad de nuestros pacientes», subrayó Asier Esnal, director gerente de la OSI Debabarrena. «Además de optimizar tiempos de respuesta, proporcionamos a nuestros profesionales herramientas avanzadas que aumentan su eficiencia y calidad asistencial», añadió.

La incorporación de este dispositivo también supone aliviar la carga diagnóstica de la OSI Donostialdea, hasta ahora responsable de cubrir las necesidades de densitometría de toda Gipuzkoa. «A partir de ahora, los pacientes de Eibar y comarcas cercanas pueden acceder al servicio en su hospital de referencia, reduciendo desplazamientos y mejorando la accesibilidad y la concialición», destacaban ayer desede Osakidetza

El nuevo densitómetro forma parte de una estrategia más amplia del departamento de Salud del Gobierno Vasco, centrada en la modernización tecnológica y la mejora continua de la atención sanitaria. Invertir en equipos de alta precisión no solo fortalece la detección precoz de enfermedades, sino que también contribuye a una sanidad más eficiente, equitativa y cercana.

Con esta incorporación, el Hospital de Eibar amplía su cartera de servicios y se consolida como centro de referencia comarcal en la prevención de enfermedades óseas. Una sanidad más cercana, ágil y accesible que, como señaló Marisa tras su experiencia, mejora la calidad de vida. «Me voy mucho más tranquila sabiendo que tengo este servicio aquí al lado», decía.

Desde el Ayuntamiento se piensa «insistir» ante Osakidetza para que se llevea csabo en el Hospital eibarrés la detección precoz del cáncer de mama debe estar al alcance de todas las eibarresas sin necesidad de desplazamientos, del mismo modo que ya se ha conseguido con las pruebas de densitometría ósea. Tras haberse dado un paso importante en materia de atención sanitaria con la puesta en marcha de las pruebas de densitometría en el Hospital eibarrés, el Ayuntamiento considera que aún queda camino por recorrer. La siguiente meta está clara: implantar un servicio de mamografías en la misma ciudad de Eibar. La propuesta no es menor. La mamografía constituye la herramienta más eficaz para la detección precoz del cáncer de mama.