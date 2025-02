Un Jueves Gordo de superhéroes

ALBERTO ECHALUCE Jueves, 27 de febrero 2025, 20:47 Comenta Compartir

Una tarde agradable, no exenta de un ligero frío, se vivió por las calles de Eibar con la celebración del Jueves Gordo que habría que denominarlo como el de 'Superman' y 'Superwoman', por la gran cantidad de disfraces relaciones con los superhérores de película. La huelga de la escuela pública restó la asistencia de los centros. Esto supuso que le el desfile no contara con la misma participación de los grupos, pero tampoco la fiesta dejó de brillar como otros años, De eso bien se encargaron los componentes de los centros de Aldatze, La Salle y Aspace que lo dieron todo para vivir la fiesta más divertida del año, caracterizada por el colorido y la ilusión de los más pequeños que acompañados por profesores, padres y madres lucieron los mejores disfraces, muchos de ellos preparados con esmero, entre lo que no faltaron los agenciados a última hora.

La plaza de Unzaga comenzó a recibir a los escolares que llegaban de los distintos centros para participar en el desfile de la zona centro. Primero estuvieron los de Aldatze , con el blanco y rojo del espectáculo de Zetak 'Mitoaroa', como tema principal. Después llegaron los supermanes y superwomans, los spidermans, y los personajes de las películas infantiles, inclusive las hadas Ante la ausencia de la ikastola Mogel no se pudieron ver los trajes del carnaval tradicional vasco de todos los años.

Un año más, los más pequeños hicieron sus coreografías al son de la música. Con el final de los desfiles, la carpa acogió a toda la chavalería y también a muchos mayores que se pusieron a las órdenes del grupo Lisker para bailar y dar la bienvenida al carnaval con música buen humor.

Y, si todo el mundo ya iba a disfrazado el que perdió maquillaje tuvo la oportunidad de pintarse la cara, de nuevo,gracias a los talleres de maquillaje y caretas que ofreció el grupo Astixa. La jornada concluyó con el concurso de disfraces en la Casa de Galicia. No obstante, algunos mayores que se disfrazan, este día, pudieron celebrar sus comidas también,reservadas desde tiempo atrás, pudiéndose ver disfraces muy logrados.

El mejor de todos el que llevaba Arrate Balenciaga. de payaso gordinflón. «Me he puesto un disfraz que me tapa las varices por un día», decía con su característica sonrisa.

Llegan los Caldereros

El Viernes Flaco es una jornada que desde hace muchos años atrás se asocia a la llegada de los caldereros de Hungría. En 1991 se recuperó una fiesta que se puso en marcha en Eibar entre los años 1932 y 1935, según indica el grupo de danzas Kezka en la web del Club Deportivo Eibar. Las cuadrillas partirán hoy desde el parque de Urkizu, abierto a todos los que quieran acudir vestidos de caldereros. El desfile contará con la participación de varios colectivos: Eta Kitto!, Txolarte, Ustekabe, trikitilaris de la Escuela de Música y de la escuela de Adolfo Jainaga, Lagun Taldea, Coro Untzaga y Kaleetan Kantuz.

El recorrido arrancará en Urkizu a las 20.00 horas para dirigirse por Arragüeta, Errebal, Julián Etxeberria, Toribio Etxebarria y finalizar en la plaza de Unzaga. A las 20.30 horas, el Club Deportivo Eibar será el escenario del tradicional pregón de carnavales. La Policía Municipal advierte que aunque no se cerrará el tráfico y se pueden producir ligeras retenciones. El pasacalles con canciones y bailes de caldereros llegará a la plaza de Unzaga. Con ello se dará apertura oficial a un fin de semana cargado de oportunidades para disfrutar de unas fiestas en las que lo más importante es el buen humor ala espera del Sábado de Carnaval que con el paso del tiempo se ha convertido en una gran fiesta de disfraces, especialmente al mediodía.