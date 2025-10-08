Eibar saluda al otoño con el Udazkentrail 25

Marcos Rodríguez Eibar Miércoles, 8 de octubre 2025, 20:28 | Actualizado 20:44h. Comenta Compartir

Eibar dará la bienvenida al otoño en clave de montaña con la edición de este año de la Udazkentrail, la cita de trail eibarresa que tendrá lugar este domingo, día 19. La actividad, organizada de forma conjunta por la sección de montaña del Club Deportivo Eibar y el Kalamua Korrikalari Taldea, invita a los vecinos armeros a disfrutar de una jornada de naturaleza, deporte y convivencia con un recorrido accesible y sin carácter competitivo.

La salida será a las 8.30 horas desde la sede del Depor, en la calle Toribio Etxebarria, donde se tomará la foto oficial del grupo antes de comenzar la ruta. Desde allí, los participantes afrontarán un itinerario circular de 14,6 kilómetros, con un desnivel positivo de 835 metros, calificado con dificultad fácil-moderada y un tiempo estimado que va desde las tres horas hasta las tres horas y media, no muy largo. La llegada se producirá en el mismo punto de partida, completando así una experiencia de montaña perfecta para cerrar el fin de semana.

El trazado de la Udazkentrail 2025 combina tradición y grandes paisajes, pasando por algunos de los rincones más emblemáticos del entorno eibarrés. La marcha arrancará en dirección a Mekola y Legarre, para continuar hacia Amaña, donde comenzará la ascensión clásica al monte Urko, referencia indiscutible para los aficionados locales.

Una vez superadas la iglesia y la escuela del barrio, los corredores tomarán el camino natural hacia la pista de cemento de Sosola-Elorreta, que se descenderá hasta el caserío Sosola. Desde allí, un antiguo sendero de carros conducirá hasta Arrajola, atravesando un pequeño riachuelo antes de enlazar con el camino que asciende directamente a Urko.

La subida alternará tramos de pista y de sendero, pasando por la campa de Aritxuleta, desde donde se acometerá la última parte de la ascensión. Ya en la cima de Urko, a 792 metros de altitud, los participantes podrán disfrutar de una de las vistas panorámicas más espectaculares de la comarca y, si el tiempo lo permite, inmortalizar el momento con la tradicional foto de grupo en lo más alto.

El descenso discurrirá por la cresta hacia Ahuntzarte, girando luego hacia Elorreta y Aritxuleta, para emprender una bajada zigzagueante hasta el camino que lleva a Abeletxe. Desde este punto, la ruta tomará la carretera asfaltada hasta la curva situada bajo Iturburu, para continuar por una pista de piedrilla que finaliza en el parque de Estixa.

Tras cruzar la carretera de Arrate, el itinerario baja al Sakun y asciende finalmente por la cuesta de Aldatze, cerrando el recorrido de nuevo en la sede del Club Deportivo Eibar.

Un trail accesible para todos

Como es habitual en las actividades organizadas por el Mendi Taldea y el Kalamua Korrikalari Taldea, la Udazkentrail no tiene carácter competitivo. Se trata de una salida abierta, gratuita y de libre participación, en la que el verdadero objetivo es disfrutar del entorno y del grupo, sin complejos por tener más o menos nivel o experiencia previa en este tipo de pruebas.

Inscripciones abiertas

Pese a su carácter abierto, los organizadores subrayan la importancia de inscribirse previamente mediante el código QR, con el fin de facilitar la gestión logística y garantizar un control adecuado de los grupos. Durante toda la jornada, miembros de la organización acompañarán tanto a las personas que marchen en cabeza como a las que cierren el grupo, asegurando un desarrollo coordinado de la actividad.

El recorrido no presenta dificultades técnicas, pero los organizadores recomiendan estar federado en montaña o contar con un seguro de accidentes, ya que la participación se realiza bajo total responsabilidad individual. Además, se aconseja llevar el material básico para este tipo de salidas: zapatillas de montaña, chubasquero, teléfono móvil, alimentos y agua suficientes, así como cualquier otro elemento que garantice la seguridad y el bienestar durante el recorrido.

Más allá del ejercicio físico, la Udazkentrail se ha consolidado como una cita de convivencia entre los amantes del trail y la naturaleza de la zona. Al igual que su homóloga primaveral, la Udaberritrail, celebrada el pasado mayo con gran éxito, esta nueva edición promete repetir la fórmula: deporte, naturaleza y amistad en un entorno privilegiado.

«Queremos que la gente salga al monte sin prisas, disfrutando del paisaje y de la compañía», señalan desde la organización, que insiste en que el objetivo no es competir, sino vivir una experiencia compartida.

Con el otoño ya avanzado y los bosques de Urko teñidos de tonos ocres, la Udazkentrail 2025 se presenta como la mejor forma de encarar la recta final del año montañero combinando deporte buen ambiente.

