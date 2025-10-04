Eibar, listo para pedalear en femenino

Marcos Rodríguez Sábado, 4 de octubre 2025, 21:02 Comenta Compartir

Eibar se viste de ciclismo para acoger una de las grandes citas del deporte femenino: el VII Gran Premio Ciudad de Eibar Laboral Kutxa Saria, prueba de categoría UCI Women's Pro Series 1.0, que reunirá a algunos de los mejores equipos del panorama internacional. La carrera, organizada por el Club Ciclista Eibarrés, supone además el cierre al calendario de pruebas de la entidad armera en este 2025, reafirmando la apuesta de la ciudad por consolidarse como epicentro del ciclismo de élite.

La jornada arrancará a primera hora de la mañana en la plaza de Unzaga, donde a las 8.30 horas tendrá lugar la presentación de los equipos participantes. Posteriormente, a las 9.30 horas, la calle Toribio Etxebarria acogerá la salida oficial de una prueba que, tras 131,6 exigentes kilómetros, regresará al mismo punto para vivir una llegada que se prevé emocionante en torno a las 12.50 horas.

El Gran Premio Ciudad de Eibar suele celebrarse en mayo, pero este año ha tenido que trasladarse al mes de octubre debido al apretado calendario del ciclismo femenino. La carrera se disputa apenas una semana después del Mundial de ciclismo en Ruanda y coincide con el Campeonato de Europa en Francia, lo que impedirá la presencia de algunas de las grandes estrellas del pelotón internacional. Aun así, el nivel estará garantizado con la participación de 14 equipos, entre ellos los UCI Women's WorldTeams Movistar Team y Human Powered Health, además de los ProTeams Laboral Kutxa y Winspace Orange Seal.

El conjunto Laboral Kutxa acudirá liderado por Ane Santesteban y Usoa Ostolaza, referentes del ciclismo vasco, mientras que Movistar Team aportará su experiencia y solidez a una prueba que, pese a la fecha, mantiene un gran atractivo competitivo.

El trazado diseñado por el Club Ciclista Eibarrés constará de 131,6 kilómetros y tres ascensiones puntuables que marcarán el devenir de la carrera. La primera dificultad será el Alto de Udana (3ª categoría, km 32,6), un puerto que servirá para seleccionar al pelotón en la primera parte del recorrido. Tras un tramo favorable por el interior de Gipuzkoa, las corredoras deberán afrontar el Alto de Itziar (3ª categoría, km 84,4), antes de descender a Deba y enfilar la parte más dura de la jornada.

La gran dificultad llegará en el tramo final con la ascensión al Alto de Ixua por su vertiente norte desde Etxebarria (1ª categoría, km 125,3), a apenas 6,3 kilómetros de la meta. Se trata de una subida exigente que, con sus rampas sostenidas y su colocación estratégica en el recorrido, se presume decisiva para decidir a la vencedora. Desde allí, un rápido descenso conducirá de nuevo a las ciclistas hacia Eibar, donde la meta estará situada en la calle Toribio Etxebarria.

El martes tuvo lugar la presentación oficial de la prueba en el salón de plenos del Ayuntamiento de Eibar, con la presencia del alcalde Jon Iraola, representantes del Gobierno Vasco y de la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como de las federaciones vasca y guipuzcoana. Todos ellos coincidieron en subrayar la relevancia del Gran Premio como escaparate deportivo y como herramienta para dar visibilidad al ciclismo femenino, en pleno crecimiento a nivel internacional.

«El Gran Premio Ciudad de Eibar no solo es un escaparate deportivo de primer nivel, sino también una oportunidad para proyectar la imagen de nuestra ciudad al mundo y consolidarnos como referencia en el ciclismo femenino», señaló el alcalde Jon Iraola. En la misma línea, Elena Ibáñez, concejala de Igualdad, destacó que «este tipo de eventos son un gran paso para lograr la igualdad en el deporte, fomentando el ciclismo femenino y situando a Eibar en el mapa internacional».

Por su parte, el presidente del Club Ciclista Eibarrés, Ángel López, se mostró orgulloso de que la carrera alcance su séptima edición pese a las dificultades organizativas: «Ponemos toda la carne en el asador para que el ciclismo femenino tenga la posibilidad de disputar esta prueba. Estamos a las puertas del centenario del club y nos alegra poder mantener viva una cita que ya se ha consolidado».

La prueba podrá seguirse vía streaming a través del canal de YouTube de Radio Vuelta Eibar, lo que permitirá que aficionados de todo el mundo sigan en directo la evolución de la carrera. Además, cuenta con el apoyo institucional del Ayuntamiento de Eibar, el Gobierno Vasco y la Diputación Foral de Gipuzkoa, así como de numerosos patrocinadores locales y regionales sin los que sería imposible la organización de un evento de estas características.

La previsión meteorológica no es del todo favorable, pero desde la organización confían en que la climatología respete a las ciclistas y al público. Lo que sí está asegurado es que, una vez más, Eibar volverá a convertirse en el corazón del ciclismo vasco e internacional, acogiendo a corredoras que, con toda seguridad, brindarán un espectáculo de primer nivel en las carreteras guipuzcoanas.