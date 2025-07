El bar de la piscina, centro para emprender

Pablo Uranga Eibar Sábado, 19 de julio 2025, 19:52 | Actualizado 20:31h. Comenta Compartir

Este verano, el bar de las piscinas exteriores de Ipurua no es simplemente un lugar donde refrescarse con una bebida o saborear una hamburguesa. Es, sobre todo, un laboratorio vivo de emprendimiento, un espacio en el que doce jóvenes universitarios, liderados por Lore, Anne y Cayetana, están transformando una concesión veraniega en una auténtica aula de formación práctica.

Los protagonistas de esta iniciativa son estudiantes del grado en Liderazgo Emprendedor e Innovación (LEINN) de la Universidad de Mondragón, agrupados en la empresa Malko Team Company, creada en 2023. Su objetivo no es solo gestionar un negocio estacional, sino llevar al terreno real los conocimientos adquiridos en el aula: desde la gestión de proveedores hasta la organización de equipos, pasando por el control de los stocks, las finanzas, trato con el cliente y la atención al detalle. «En nuestra carrera tenemos que cumplir ciertos objetivos, entre ellos alcanzar una facturación real con proyectos empresariales propios», explican las responsables del proyecto. Por eso, cuando se presentó la posibilidad de hacerse con la gestión del bar de las piscinas de Ipurua, dos de los miembros del equipo, naturales de Eibar, vieron una gran oportunidad. «Nos hablaron del potencial del espacio, por el movimiento constante de niños, jóvenes y personas mayores. Era el lugar perfecto para aprender haciendo», aseguran.

Sin embargo, el reto no es menor. Con edades que oscilan entre los 19 y 20 años, la mayoría no tiene experiencia previa en hostelería. Pero eso no ha sido un impedimento. Al contrario, cada dificultad es una lección práctica. «No sabíamos que había que enfriar las cámaras a primera hora de la mañana. De hecho, la primera semana fue un máster exprés en gestión hostelera», reconocen entre risas.

Los estudiantes convierten la experiencia en una oportunidad real de emprendimiento, aprendizaje y trabajo

Más allá de las funciones tradicionales del servicio de bar, el equipo de Malko quiere aportar una mirada innovadora y creativa. «Estudiamos innovación, y nos gustaría que se notara. Queremos hacer cosas diferentes, como organizar fiestas con DJs o eventos para atraer a la juventud los días que el tiempo no acompaña».

Su carta es variada y accesible, bebidas, cafés, helados, snacks, bocadillos, hamburguesas, pizzas... Además, su cercanía y entusiasmo ha sido bien recibida por los usuarios del complejo deportivo, que valoran que el servicio vuelva a estar en manos de gente motivada y comprometida. «Otros años, el bar ha estado cerrado por falta de interesados. Esta vez hemos apostado por darle vida. Y, tenemos que agradecer que sea regentado por gente joven y encima tan amable», afirma un usuario habitual de la piscina.

La organización interna también es un reflejo de su formación. Para ello, han creado un equipo de liderazgo para distribuir responsabilidades y aseguran que la coordinación horizontal es fundamental. «Uno se encarga de proveedores, otro del marketing, otros del día a día. Todos hacemos de todo. Así se aprende a gestionar en equipo».

Pero, más allá del negocio en sí, lo que destacan es la transformación personal que están experimentando. «Cuando estás detrás de la barra, ves las cosas desde otra perspectiva. Aprendes a resolver problemas, a escuchar al cliente, a organizar tareas, a gestionar impuestos... Es un aprendizaje que va más allá de la teoría».

El proyecto también tiene un componente global. Con los ingresos generados este verano, los jóvenes planean un viaje a la India y Corea, donde desarrollarán nuevos proyectos empresariales. «Queremos aplicar lo aprendido aquí en otros contextos. Es una forma de ver si nuestras ideas funcionan fuera del marco académico y cultural».

No obstante, su trabajo tiene también su recompensa. «Con el dinero que obtengamos, a lo largo de este verano, pensamos realizar un viaje a India y Corea, donde pensamos desarrollar otras experiencias». Con ilusión y ganas de seguir creciendo, el grupo lanza un mensaje claro a la ciudadanía. «Venid a conocernos, probad nuestra oferta y apoyadnos. Somos jóvenes, estamos aprendiendo y necesitamos vuestra complicidad». Este verano, el bar de las piscinas exteriores de Ipurua es mucho más que un chiringuito al uso. Es un espacio donde se cruzan la juventud, el emprendimiento, la innovación y la convivencia. Una propuesta que no solo refresca el verano, sino la manera de entender la educación y el futuro laboral.

