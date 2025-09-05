Zumarraga estrena club y campeonato de cricket

Cristina Limia Zumarraga Viernes, 5 de septiembre 2025, 20:30 | Actualizado 21:04h. Comenta Compartir

Zumarraga debuta en el cricket este fin de semana con la celebración del primer campeonato oficial de este deporte, todavía por descubrir para muchas personas. Se disputará este domingo en el estadio municipal de Argixao y reunirá a más de 20 equipos procedentes de diferentes puntos del Estado, sumando entre todos cerca de 300 deportistas. La competición se desarrollará de manera ininterrumpida entre las 7.00 de la mañana y las 22.00 de la noche y acogerá el estreno del nuevo club local de cricket 'Zumarraga Sharks', impulsor del torneo y recientemente constituido con el apoyo del Ayuntamiento y la colaboración del Gobierno Vasco. El nuevo club y el campeonato fueron presentados el jueves en la casa de cultura Zelai Arizti por sus componentes y el alcalde, Mikel Serrano, quien destacó esta nueva práctica deportiva como «una oportunidad para que Zumarraga acoja deportes que fomenten la convivencia, la integración y la vida saludable, reforzando el arraigo de todas las personas que forman parte de la comunidad».

«El cricket no es del todo desconocido en el municipio, hemos visto en muchas ocasiones partidas espontáneas en el parque Zelai Arizti o en distintos rincones de Zumarraga. Ahora, con el club constituido y con el respaldo institucional, damos un paso más para ofrecer a este deporte un espacio propio y oficial», explicó el primer edil. «Junto a ello, cabe poner en valor el carácter integrador de esta práctica deportiva y cómo contribuye a enriquecer culturalmente el municipio. Hoy el equipo está formado por un grupo de amigos, pero confiamos en que pronto despierte el interés de más personas y podamos ver equipos de diferentes categorías», deseó.

Agradecidos por el apoyo

Junto al alcalde, los componentes del club 'Zumarraga Sharks' se mostraron encantados de compartir cómo nació su afición por este deporte en el municipio y explicar las principales normas del mismo. Igualmente, mostraron su agradecimiento al Ayuntamiento por el apoyo brindado. «Gracias a este respaldo podemos seguir practicando cricket en Zumarraga y abrir la puerta a que más gente lo conozca y se anime a participar», señalaron desde el grupo.

La organización ofrecerá comida a todas las personas asistentes en la cancha cubierta de Izazpi, con el fin de reforzar así el carácter festivo y social de la cita. Desde el Ayuntamiento animan a acercarse y disfrutar de un día de deporte, diversidad y encuentro a través del cricket.

