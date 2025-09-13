Zumarraga busca artistas y grupos locales para su 'Gazte Jaialdia'

Cristina Limia Zumarraga Sábado, 13 de septiembre 2025, 20:37 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

El departamento de Juventud del Ayuntamiento busca artistas y grupos locales de música para el primer 'Gazte Jaialdia' de Zumarraga, que tendrá lugar el 8 de noviembre, a partir de las 18.30 horas, en la cancha de Izazpi. «Este nuevo festival nace en el marco del Plan de Juventud 2024-2027, elaborado a partir de un diagnóstico participativo, en el que se han identificado los principales retos y necesidades de la juventud de Zumarraga, siendo una de las iniciativas surgidas la propuesta de reforzar la oferta cultural del municipio, promoviendo la implicación activa de las y los jóvenes en su diseño y desarrollo», explicó el concejal de Juventud, Iñaki Mendiluce, en la presentación de la iniciativa.

«Como respuesta a esta demanda, y con el impulso de la recién creada Asamblea de Jóvenes de Zumarraga, nace el 'Gazte Jaialdia', un festival musical que tiene como objetivo dar visibilidad al talento joven, fomentar su participación y enriquecer la programación cultural de otoño con propuestas frescas, diversas e inclusivas», señaló.

Este 'Gazte Jaialdia' se plantea como un «espacio de encuentro, expresión y creación artística, donde la juventud local será la protagonista».

Cómo apuntarse

El festival contará con 4 o 5 conciertos, de los cuales 2 o 3 serán de grupos de Zumarraga y 1 o 2 de localidades cercanas. Los grupos y artistas interesados en participar deberán enviar su solicitud por correo electrónico a gazteria@zumarraga.eus entre el 12 y el 26 de septiembre. En el mensaje se deberá incluir el nombre del grupo, los nombres y apellidos de sus integrantes, así como sus datos de contacto. También será posible que un tercero proponga a grupos o artistas, cuyas candidaturas serán valoradas por el servicio de Juventud del Ayuntamiento. «De modo que pueden ser las amamas, demás familiares y personas cercanas a los grupos y artistas quienes les propongan para participar», reseñó Mendiluce, animando a ello.

«Invitamos a toda la juventud a participar en este primer 'Gazte Jaialdia', ya sea como artistas sobre el escenario o como parte del público, para disfrutar y construir juntos una experiencia cultural pensada por y para jóvenes», concluyó.