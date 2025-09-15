Una radiante mañana de fiesta en la cruz de Beloki

Misa. Oficiada por el jesuita Javier Cortabarria por los fallecidos en del último año en Zumarraga.

Daban las siete de la mañana del domingo cuando los voluntarios de Belokiko Lagunen Elkartea ponían rumbo a la cima para preparar la romería que fielmente celebran cada segundo domingo de septiembre al pie de la cruz. A diferencia del año pasado, cuando la lluvia les obligó a trasladar el acto al resguardo de la Antigua, en esta ocasión el cielo regaló una mañana radiante a los amigos de Beloki y numerosas personas se acercaron a disfrutar de la fiesta en sus parajes.

A las once y media tuvo lugar una misa en recuerdo a los fallecidos del último año, oficiada por el jesuita zumarragarra Javier Cortabarria, que actualmente se encuentra en el santuario de Loyola. Después, se sirvió un consistente hamaiketako, en el que se repartieron cientos de pintxos de chorizo cocido y tortilla de patata, acompañados de vino, agua y el formidable ambiente de la trikitixa de la familia Zaldua. Desde Belokiko Lagunen Elkartea agradecen, un año más, la asistencia a la romería y el apoyo recibido por todos sus colaboradores.

