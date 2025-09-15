Noticias de Gipuzkoa - Información de Última Hora de Donostia – San Sebastián y Gipuzkoa

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Misa. Oficiada por el jesuita Javier Cortabarria por los fallecidos en del último año en Zumarraga.

Zumarraga

Una radiante mañana de fiesta en la cruz de Beloki

El segundo domingo de septiembre. Volvió a ser celebrado en la cima con una misa oficiada por el jesuita Javier Cortabarria, la trikitixa de la familia Zaldua y un hamaiketako

Cristina Limia

Cristina Limia

Zumarraga

Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15

Daban las siete de la mañana del domingo cuando los voluntarios de Belokiko Lagunen Elkartea ponían rumbo a la cima para preparar la romería que fielmente celebran cada segundo domingo de septiembre al pie de la cruz. A diferencia del año pasado, cuando la lluvia les obligó a trasladar el acto al resguardo de la Antigua, en esta ocasión el cielo regaló una mañana radiante a los amigos de Beloki y numerosas personas se acercaron a disfrutar de la fiesta en sus parajes.

A las once y media tuvo lugar una misa en recuerdo a los fallecidos del último año, oficiada por el jesuita zumarragarra Javier Cortabarria, que actualmente se encuentra en el santuario de Loyola. Después, se sirvió un consistente hamaiketako, en el que se repartieron cientos de pintxos de chorizo cocido y tortilla de patata, acompañados de vino, agua y el formidable ambiente de la trikitixa de la familia Zaldua. Desde Belokiko Lagunen Elkartea agradecen, un año más, la asistencia a la romería y el apoyo recibido por todos sus colaboradores.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Publicidad

Historias visuales
Ver más historias

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

diariovasco Una radiante mañana de fiesta en la cruz de Beloki

Una radiante mañana de fiesta en la cruz de Beloki