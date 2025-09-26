'Los Diversos' debutó en el pasado Jazzaldia con un ovacionado concierto en las terrazas del Kursaal.

Un grupo formado por artistas de distintas capacidades llega este domingo al cine Zelai Arizti después de haber triunfado en el Jazzaldia. 'Los Diversos' actuará este domingo, a las 12.30 horas, dentro de la 'Semana de las personas mayores' de Zumarraga, con entrada libre. Entre sus componentes se encuentra el músico local Jon Ander López, batería. Le acompañan Simón Ezquiaga, cantante y compositor, Álvaro Polo, handpan y metalófonos, Carlos Garmendia, acordeón, Ainhoa Florindo, bailarina, Alberto Pérez, piano y guitarra, y Yamel Romero, saxofón, percusión y director musical. En su propuesta artística confluyen el jazz, la improvisación, el ritmo y la emoción. A través de sus actuaciones invitan a abrir la mente, a dejar atrás nuestros prejuicios y a disfrutar de un viaje sonoro que nos recuerda que la música, como la vida, se enriquece con cada diferencia. «¿Qué es ser normal?, ¿qué es ser especial?». Son algunas de las preguntas que formula Simón Ezquiaga en su canción 'Diversidad relativa'. La formación debutó en el pasado Jazzaldia, con un ovacionado y multitudinario concierto en las terrazas del Kursaal. «Nuestra propuesta va más allá de un grupo musical, integrado por personas con y sin discapacidad, nacimos del deseo de compartir el poder transformador de la música, romper estigmas y celebrar la diversidad como motor de creación artística. Cada uno aporta su singularidad y es en esa diversidad donde surge la fuerza del grupo, mezcla sincera de talento y conexión humana», señalan.

También este domingo, dentro de la 'Semana de las personas mayores', habrá juegos de mesa intergeneracionales con Jolasenea a las 17.00 horas, en la Azoka.

