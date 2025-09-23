Los mayores como protagonistas

Cristina Limia Zumarraga Martes, 23 de septiembre 2025, 20:31 | Actualizado 20:45h. Comenta Compartir

Zumarraga celebrará del 25 de septiembre al 1 de octubre la cuarta edición de la 'Semana de las personas mayores' organizada por el Consejo de Personas Mayores de la localidad y el Ayuntamiento.

Su origen está en el 'Día internacional de las personas mayores' del 1 de octubre, pero en este caso, se vuelca en toda una semana de actividades culturales, sociales e intergeneracionales. La concejal de Servicios Sociales, Arantxa González, y las componentes del Consejo de Personas Mayores Marian Caballero y Mari Carmen Viedma, dieron a conocer ayer todas las propuestas de la presente edición. «Queremos que esta semana sea una verdadera fiesta, un espacio para agradecer, para compartir y, sobre todo, para recordar que nuestras personas mayores merecen respeto, inclusión y muchas oportunidades para seguir disfrutando la vida plenamente», trasladó Arantxa González. Junto a ello, puso énfasis en la primera de sus citas, el día de reconocimiento a las personas octogenarias que se celebrará este jueves con una comida, que tendrá lugar a las 14.00 horas. «Este año estará íntegramente organizada por el Ayuntamiento, garantizando que todas las personas mayores de 80 años del municipio puedan participar en este acto, al que asistirán más de 175 personas», reseñó. «Llegar a los 80 años o más es un verdadero testimonio de fortaleza, de vida, de aprendizajes y de resiliencia. Cada octogenario es memoria viva de nuestra historia colectiva y reconocerles es también agradecerles su papel como referentes de sabiduría, ejemplo y esperanza», puso en valor la concejal.

Todas las actividades

Habrá charlas, citas culturales, música, exposiciones, actos intergeneracionales y espacios de reflexión

Este viernes habrá otras dos actividades. A las 11.00 horas, tendrá lugar la charla 'Edadismo: claves para identificarlo y actuar' en la casa de cultura Zelai Arizti, con Andrea Pérez, investigadora de la Fundación Matia. A las 18.00 horas, se ofrecerá la proyección de la zarzuela 'Doña Francisquita' en el cine Zelai Arizti.

El sábado, la programación trae otras dos citas. Durante la mañana, se instalará una mesa informativa en la Azoka de los miembros del Consejo de Personas Mayores y a las 18.00 horas, habrá oportunidad de disfrutar de un festival de bailes tradicionales en Gure Txoko organizado por el propio Gure Txoko y El Salvador.

El domingo traerá otras dos propuestas. A las 12.30 horas, el cine Zelai Arizti acogerá el concierto del grupo 'Los Diversos', liderado por el artista local Jon Ander López Lucas (batería) y a las 17.00 horas, habrá juegos de mesa intergeneracionales en la Azoka dinamizados por la asociación Jolasenea.

El lunes se procederá a la inauguración de la exposición de artesanía y manualidades, ya habitual dentro de esta semana, con la participación de residentes de Argixao, usuarios del servicio de atención Diurna, los miembros de los talleres de El Salvador, Mairi, Topaleku, el grupo de talla en madera Txiribiri, Mary Franco y Arantxa Azaldegi. La exposición abrirá sus puertas a las 10.00 en la Azoka y podrá ser visitada los días 29, 30 de septiembre y 1 de octubre de 10.00 a 13.30.

También el lunes, se desarrollará la campaña de sensibilización 'Anda con 100 ojos', impulsada por el Gobierno Vasco, de 11.00 a 14.00 y de 16.30 a 19.30, en la plaza Euskadi y en Gure Txoko. A las 17.30, tendrá lugar una charla sobre trastornos del sueño en la casa de cultura Zelai Arizti, impartida por Pablo Latimori, profesional especializado en psicología clínica.

El martes, a las 18.00 horas, se llevará a cabo una mesa redonda sobre el duelo en Gure Txoko, que estará moderada por Idoia Luzuriaga, técnica de Hezibide, y en la que participarán Pello Biain, profesor de filosofía, Amaia Madariaga, miembro de la asociación Hil Argi, Nerea Manterola, psicóloga de cuidados paliativos de la residencia Argixao, Oihana Bragado, enfermera de hospitalización a domicilio, y Ane Areizaga, oncóloga del Hospital de Zumarraga.

Para finalizar, el miércoles, 1 de octubre, 'Día Internacional de las Personas Mayores', se realizará un paseo intergeneracional que partirá a las 10.00 de la plaza Euskadi con la participación del Consejo de Infancia y Adolescencia y del grupo habitual de paseo Tau-taupadak, que finalizará con un almuerzo en el bar Oleta. A las 18.00 horas, se procederá a la lectura de un manifiesto conmemorativo, seguida de la actuación teatral del grupo Irri Makila, en Gure Txoko.

Invitación a participar

Desde el Consejo de Personas Mayores y el Ayuntamiento terminaron invitando a la ciudadanía a participar en el completo programa preparado para este año. «Nuestros mayores nos han dado historia, raíces y valores, ahora nos toca a nosotros devolverles reconocimiento, respeto y mucha atención. Invitamos a todos los y las zumarragarras a sumarse a esta celebración, porque cada actividad es una oportunidad para acompañar y aprender de quienes han entregado tanto a nuestra sociedad», señaló Arantxa González.

