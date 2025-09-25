Llegar a los 80, un valioso regalo que Zumarraga celebró con sus octogenarios

Cristina Limia Zumarraga Jueves, 25 de septiembre 2025, 20:38 | Actualizado 20:51h. Comenta Compartir

Zumarraga se encuentra en plenas celebraciones de su Semana de las personas mayores y dentro de la misma, los octogenarios fueron este jueves los grandes protagonistas. Una misa, una comida y una sobremesa de bailables compusieron el cariñoso reconocimiento a las generaciones más longevas de la localidad. Este año estuvo íntegramente organizado por el Ayuntamiento en lugar de recaer tal labor en el hogar del jubilado Gure Txoko y en el centro cívico El Salvador, habiendo pasado a ser una actividad para toda la ciudadanía de Zumarraga con más de 80 años en lugar de limitarse a los socios y socias de dichos hogares.

Newsletter

La fiesta de este jueves contó con la participación de 185 personas, que estuvieron acompañadas por miembros de la Corporación Municipal, el párroco de la localidad, Iban Munilla, componentes del Consejo de Personas Mayores del municipio y de la asociación de voluntariado de mayores Nagusilan. En el postre llegó uno de los momentos más emotivos del día, el homenaje al hombre, a la mujer y al matrimonio de mayor edad entre los presentes. En esta ocasión, fueron Donato Pascual Mate de 96 años, Jesusa Garralda Mendibil también de 96 años y la pareja compuesta por José Inza Arrieta y Casiana Arrieta Oyarbide, de 96 y 82 años respectivamente, quienes recibieron un ramo de flores de manos de los miembros de la Corporación Municipal Nerea Errasti, Dani Jiménez, Arantxa González e Iñaki Mendiluce.

Próximas actividades

Este viernes habrá otras dos actividades de la 'Semana de las personas mayores'. A las 11.00, tendrá lugar la charla 'Edadismo: claves para identificarlo y actuar' en la casa de cultura Zelai Arizti, con Andrea Pérez, investigadora de la Fundación Matia. A las 18.00, se proyectará la zarzuela 'Doña Francisquita' en el cine Zelai Arizti.

El fin de semana habrá otras cuatro actividades. El sábado por la mañana se instalará una mesa en la Azoka de los miembros del Consejo de Personas Mayores y a las 18.00, habrá oportunidad de disfrutar de un festival de bailes tradicionales en Gure Txoko organizado por el propio Gure Txoko y El Salvador. El domingo, el cine Zelai Arizti acogerá a las 12.30 el concierto del grupo 'Los Diversos', liderado por el artista local Jon Ander López Lucas (batería) y la Azoka albergará a partir de las 17.00 una sesión de juegos de mesa intergeneracionales dinamizados por Jolasenea. Desde el Consejo de Personas Mayores y el Ayuntamiento animan a la ciudadanía a participar en estas y las otras tantas actividades de la Semana de las personas mayores que culminará el próximo miércoles.

Comenta Reporta un error