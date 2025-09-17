Un gran maestro de la pelota llega al Beloki

Cristina Limia Zumarraga Miércoles, 17 de septiembre 2025, 19:59 | Actualizado 20:20h. Comenta Compartir

El papel que juega un entrenador es muy importante para cualquier deportista desde niño. Según sepa cultivar a las nuevas generaciones, así será el fruto que den en el mundo del deporte. En la escuela de pelota del Beloki, Josu Viana ha sido esa figura referente para los niños y niñas durante muchos años, rol que venía compartiendo con Beñat Agirre en los últimos tiempos. Ambos formaban un consolidado tándem, pero por cuestiones laborales, Viana no podrá continuar entrenando durante esta nueva temporada y Agirre tendrá que dedicarle menos tiempo. Ante ello, la escuela de pelota zumarragarra ha llamado a la puerta de un manista profesional, alguien a quien ha visto crecer desde aficionados, que ha competido en citas como el Memorial Goñi, y que hoy en día encaja a la perfección con el proyecto de la escuela. Se trata del delantero azpeitiarra de Baiko Unai Alberdi, quien no dudó en aceptar la propuesta de ser el nuevo entrenador de la cantera de pelotaris del Beloki.

«Estamos muy contentos de tenerlo entre nosotros, en primer lugar, porque es una persona con un conocimiento muy completo del mundo de la pelota, un gran profesional a través del cual, podremos alcanzar un bonito nivel y calidad en los entrenamientos. El mismo Alberdi entrena con Aimar Olaizola y sabe muy bien cómo plantear una buena sesión preparatoria», señalan desde la escuela, entre cuyos sueños se encuentra el llegar a disputar nuevamente el campeonato interpueblos algún día. «En segundo lugar, apostamos por Unai porque nos consta que tiene muy buena mano enseñando a los niños y niñas y estamos seguros de que va a dirigir muy bien los entrenamientos. Lo principal es que los pelotaris estén a gusto, que aprendan disfrutando», indican.

Junto a ello, dedican unas bonitas palabras de agradecimiento a Josu Viana «por su labor e implicación durante tantos años con la escuela de pelota».

Los entrenamientos comenzaron hace dos semanas en el Beloki con los infantiles, cadetes y seniors y el martes se incorporarán el resto de las categorías. Quienes quieran formar parte de la escuela en la presente temporada pueden contactar con sus responsables escribiendo un correo electrónico a la dirección info@kirolzale.eus o llamando al número de teléfono 697502025. Se admitirá a los nacidos y nacidas en 2019 y años anteriores.

Intensa temporada por delante

La temporada se perfila llena de retos en la escuela del Beloki. A los entrenamientos se suma su participación en festivales y competiciones como la Gabon Kopa celebrada en la vecina Urretxu en diciembre o el campeonato infantil de pelota desarrollado en Legazpi de marzo a mayo. Una vez más, habrá oportunidad de disfrutar de cuatro campeonatos que el propio club Beloki organiza para fomentar la afición a este deporte: el Memorial Goñi, que dará comienzo el 18 de febrero, el campeonato infantil de pelota de Zumarraga, que se disputará en junio, el torneo infantil de fiestas de Eitza y el campeonato popular de pelota por parejas, cuyo periodo de inscripción se abre este mismo jueves. Este último alcanzará su 12ª edición, dará comienzo en enero, se dirimirá los sábados y sus finales coincidirán con las del Memorial Goñi. Está dirigido a mayores de 16 años que, de alguna manera, estén vinculados a Zumarraga o a Urretxu. También podrán participar los pelotaris federados. El precio de la inscripción es de 54 euros por pareja y de 27 euros de manera individual y puede realizarse hasta el 5 de octubre en la página web www.kirolzale.eus o el código QR impreso en los carteles del campeonato.

