La ermita de La Antigua, un monumento con mucha solera

Martes, 5 de agosto 2025

La ermita de la Antigua celebra este año una efeméride destacable. El 23 de septiembre de 1965 fue declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional. No es el único nombramiento especial ya que el 27 de julio de 1984, este templo zumarragarra recibió el reconocmiento de Monumento Histórico-Artístico Vasco.

Toda una joya guipuzcoana que destaca por su sobriedad como edificio, pero asombra a quien visita su interior por la belleza de su techado de madera.

Los epxertos sitúan al edificio religioso en el periodo gótico de Euskadi, auqnue matizan que «fue construida con elementos arcaizantes para la época en la que se edificó. De esa manera, La Antigua permite contemplar, en cierta medida, cómo pudieron ser los antiguos templos románicos de Gipuzkoa, techados en madera, con tallas, y sobrios en su decoración».

En su altar destaca la escultura dedicada a la Virgen Santa María de estilo gótico. «La imagen tiene el torso ladeado hacia la izquierda y porta una manzana en su mano derecha; en cambio, con la mano izquierda, sostiene al niño», según la descripción realizada por los expertos de la que, así mismo, destacan que «María muestra cierta actitud maternal hacia su hijo».

No es la única imagen importante del templo ya que la Cruxifixion, pieza central de un retablo eliminado tras la restauración de la iglesia en 1975 y que se sitúa actualmente en la pared izquierda del presbiterio, recibe el reconocimiento por sus características. La figura que representa a Cristo crucificado con la corona de espinas se muestra con «un paño de pureza que está policromado de manera suntuosa, y los pliegues del mismo se presentan muy pronunciados. El cuerpo de Cristo se desploma, no es algo rígido, ya que los brazos no están en paralelo a la cruz. Cabe destacar que no es una escultura sin dolor, muestra cierto sufrimiento contenido, que señala el calvario que padeció Cristo durante su Pasión y que, al final, le llevó a su Crucifixión», destacan. La escultura de la Piedad es otra notable pieza de la ermita. La imagen de la época Renacentista es considerada como uno de los vestigios más antiguos que representan este tema en todo el territorio.

Techado de madera

También destaca la ornamentación utilizada en la madera. Primeramente, hay que destacar los dos grupos de tres mujeres que aparecen orientados hacia los pies de la iglesia y que van ataviadas con un sapi. Asimismo, existen también en la decoración del techo, y en mayor medida, elementos de carácter geométrico vinculados con motivos de tradición popular que encontramos en las famosas kutxas o en las argizaiolas.

Cabe recordar que la ermita de La Antigua es el primer templo parroquial documentado para toda esta zona del interior guipuzcoano, y hasta 1576, el primero de los que ha tenido Zumarraga. Según los datos históricos recogidos por el consistorio, «Enrique II de Castilla lo concedió como monasterio el 12 de mayo de 1366, por medio de la figura del juro de heredad (una especie de donación perpetua), a su vasallo Francisco Gómez de Lazcano, segundo de los Señores que ha tenido esa casa nobiliaria, cabeza del bando oñacino».

El edificio ha tenido a lo largo de su historia muchas intervenciones hasta contar con la imagen que ofrece ahora. Se puede visitar de martes a domingo, de 11.30 a 13.30 y de 16.30 a 19.30. Los lunes cierra por descanso semanal.

