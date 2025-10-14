Cita con el show pop feminista 'Señoras & Señoras'

Cristina Limia Zumarraga Martes, 14 de octubre 2025, 20:36 | Actualizado 20:46h. Comenta Compartir

El cine Zelai Arizti acogerá este viernes, a las 19.00 horas, la charla-espectáculo 'Señoras & Señoras' protagonizada por las comunicadoras María Guerra y Mariola Cubells, con entrada libre. «Se trata de un show pop feminista», definen sus creadoras.

María Guerra, conocida por dirigir y presentar el pódcast de cine y series 'La Script' y Mariola Cubells por conducir el programa 'La Ventana' de la Cadena Ser, traerán una propuesta «desenfadada», con la que pondrán el foco en las mujeres nacidas a lo largo de la década de los años sesenta. «Una generación única en la historia de este país, que ha derribado buena parte de los esquemas que la sociedad diseñó para ellas», ponen en valor.

Se trata de un show ideado, conducido e interpretado por las dos periodistas y comunicadoras, que tiene su punto de partida en el libro de Mariola Cubells 'Mejor que nunca. Felices, imbatibles, pioneras'.

«El espectáculo combina experiencias personales, reflexiones y anécdotas, con diferentes apoyos audiovisuales y mucho sentido del humor. Interactuaremos con los espectadores, reflexionaremos sobre asuntos de calado de manera desenfadada y repasaremos temas como el timo audiovisual y cómo ha tratado, maltratado y retratado el cine y la televisión a las mujeres durante décadas, las distintas maternidades y no maternidades, la soledad deseada, las miradas masculinas que han modelado el mundo y cómo estas mujeres, dueñas de su destino como nunca antes, han redefinido los conceptos de edad y vida», avanzan sobre la cita del próximo viernes con el público zumarragarra.

A través de sus historias personales y la relación entre ambas como amigas, María Guerra y Mariola Cubells desvelarán información íntima y social de una generación «de la que se ha hablado poco», reivindican, siendo importante «mostrar el impacto que ha tenido en las mujeres y celebrar su papel revolucionario en la historia reciente»..

La llegada de este espectáculo a Zumarraga se enmarca dentro del festival 'Crossover' que el departamento de Cultura de la Diputación organiza cada año junto a la agencia cultural Kultur Factory. Ademas de la muestra itinerante de caricaturas que el pasado mes de septiembre recaló en la casa de cultura Zelai Arizti, incluye actividades complementarias como la presente actuación de Mariola Cubells y María Guerra.