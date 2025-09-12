La campana de Beloki, arreglada para la fiesta del domingo

La campana de Beloki, a punto para que los visitantes la hagan sonar con brío tras la reparación de su cadena.

Cristina Limia Zumarraga Viernes, 12 de septiembre 2025, 20:47

La cruz de Beloki podrá celebrar este domingo la tradicional romería de septiembre con su querida campana reparada, después de haber sufrido destrozos en la cadena que la hace sonar en dos ocasiones durante los últimos tiempos.

La primera vez que rompieron dicha cadena fue hace un mes. Apareció partida por la mitad y se hizo un apaño, juntando sus dos extremos con otro trozo de cadena. Pero nuevamente volvieron a romperla, así que se reemplazó por otra cadena más gruesa y se sujetó con un grillete.

Estos arreglos provisionales han sido efectuados por Julio del Valle, soldador de oficio ya jubilado, que hace seis años se ocupó de reformar la popular campana y se encarga de su mantenimiento de manera altruista. Cuenta que, una vez pasada la romería de este domingo, desmontará la campana para someterla a otra profunda limpieza y restauración de los estragos ocasionados por el paso del tiempo y colocarle una nueva cadena. Junto a ello, este colaborador, amante de la naturaleza y de Beloki, ha realizado una preciosa veleta de hierro con la imagen de dos mendizales bajo la ilusión de poder colocarla en la punta de la cruz, pero necesita un ayudante... A sus 70 años, explica que no puede subirse a la estructura para instalarla, por lo que busca a una persona más joven que tenga la suficiente destreza para ascender a ponerla. «Es cuestión de apretar seis tornillos con una llave inglesa, se trata de una tarea de diez minutos, quien la hiciera tendría mi ayuda», señala. La veleta permanece guardada en la ermita de la Antigua a la espera de que llegue ese momento.

Con la campana lista para que los visitantes la hagan sonar con el brío de siempre, los voluntarios de Belokiko Lagunen Elkartea animan a acercarse a disfrutar de la romería de este domingo. Dará comienzo a las 11.00 al son de los trikitilaris y continuará a las 11.30 con una misa en honor a los zumarragarras fallecidos este año, tras la que se servirá un hamaiketako en ambiente de romería (con mal tiempo, la misa se hará en la Antigua).

