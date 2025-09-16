Alumnas del CEPA a punto de graduar

Sanae, Emmanuel y Erika. En una de las aulas del centro, situado en la casa de cultura Zelai Arizti.

Como cada mes de septiembre, el centro de educación permanente para adultos CEPA de Urola Garaia abre sus puertas para dar a conocer su oferta formativa a través de su director, Emmanuel Igartua, y aquellos alumnos que en su día se animaron a dar el paso de matricularse y quieren compartir su experiencia.

El lunes tuvo lugar la presentación del nuevo curso y el martes dieron comienzo las clases, pero el periodo de matrícula permanece abierto hasta el 26 de septiembre, con dos ramas formativas: la reglada y la no reglada. En la primera se prepara al alumnado para la obtención del título de Educación Secundaria Obligatoria y en el segundo se imparten clases de inglés, euskera e informática.

Sanae Chtioui y Erika Gheorgiu, procedentes de Marruecos y Rumania respectivamente, están a un paso de sacarse el citado título de Educación Secundaria. Sanae tiene 42 años, llegó a Zumarraga en 2005, recién cumplidos los 22. Vino aquí con su marido tras contraer matrimonio. Explica que durante sus primeros años en Zumarraga, el cuidado de sus hijos, entonces pequeños, ocupaba todo su tiempo. Fue al hacerse más mayores cuando encontró un espacio en su día a día para apuntarse al CEPA. Lo hizo animada por sus amigas y por una de sus hijas. Lleva un año y medio recibiendo clases. «Además de estudiar para sacarme el título, me viene muy bien acudir para estar con otras personas con las que practicar el idioma», cuenta. También asiste a clases de informática. «He conseguido tener un buen manejo del ordenador», cuenta. «Si te paras a pensar, a menudo perdemos el tiempo sin hacer nada, el CEPA te da la oportunidad de aprender y seguir evolucionando en la vida, de manera adaptada a tu nivel y con un asesoramiento, dos aspectos muy importantes para nosotros», señala.

Erika Gheorghiu tiene 48 años y lleva 7 años viviendo en Zumarraga. Vino de vacaciones y le surgió un trabajo mediante el cual pudo quedarse. Reside aquí con dos hijos, ya mayores y también estudiantes. Acudió al CEPA en 2023, principalmente con el objetivo de aprender la lengua castellana. «Sentía que necesitaba un mayor conocimiento del vocabulario y la gramática para desenvolverme bien en la vida diaria», relata. Indica que su próximo propósito será el euskera.

Si todo va bien, Sanae y Erika se examinarán para obtener el título de Educación Secundaria Obligatoria en junio. A las dos les gustaría seguir estudiando una vez obtenido.

Cómo y dónde matricularse

La oferta formativa del CEPA es pública y gratuita. La matrícula se puede realizar en su sede central, situada en la tercera planta de la casa de cultura Zelai Arizti de Zumarraga, y en la delegación que tiene en el barrio Itxaropen de Legazpi, de 09.00 a 13.30 horas.

Aquellos que no puedan acudir en este horario, tienen la opción de llamar al los números de teléfono 943 72 40 67 y 943 73 08 11 y concertar una cita por la tarde.

