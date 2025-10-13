La saga de los Labeaga visita este martes Urretxu

Cristina Limia Urretxu Lunes, 13 de octubre 2025, 20:29 | Actualizado 20:40h. Comenta Compartir

Urretxu recibe este martes la visita de una saga familiar cuyo apellido da nombre a la calle más funcional y concurrida del municipio en la actualidad. Los 'Laveaga' serán recibidos este mediodía en el salón de Plenos del Ayuntamiento. Entre los seis cuadros de personas ilustres que presiden la sala consistorial urretxuarra se halla, precisamente, el del antepasado que los ha traído hasta aquí: José Vicente de Laveaga Gurruchategui, fundador de la Escuela Superior de Niñas de Urretxu en 1870. El histórico colegio y convento concebido para las 'señoritas' de la localidad se construyó íntegramente gracias a su aportación, incluyendo el edificio, el salario de la maestra y hasta una dote para las alumnas más aplicadas y sin recursos. La denominada 'Escuela de las Labeaga' funcionó durante 127 años de manera ininterrumpida hasta su cierre en 1997 en las inmediaciones donde actualmente se asientan el colegio público Gainzuri y Labeaga Aretoa. «La gran mayoría de las mujeres con más de 65 años han pasado por estas escuelas», reseña el historiador Koldo Argandoña, entre otros muchos aspectos.

A tenor de la creación de las escuelas, el Ayuntamiento también decidió bautizar con su nombre la calle Labeaga, antes denominada Calle del Arrabal.

En realidad, José Vicente de Laveaga no vivió jamás en Urretxu, pero tuvo este importante gesto con la villa en honor a su madre, natural de la misma. María Ignacia Gurruchategui Alzola nació en Urretxu en 1766. Contrajo matrimonio con su primo, José Antonio de Laveaga Alzola, nacido en Pamplona y oficial de la Armada destinado en Cádiz. José Vicente de Laveaga Gurruchategui fue el mayor de sus hijos. Nació en 1797 en San Fernando de Cádiz, emigró a México en 1818 y allí se convirtió en un acaudalado comerciante especializado en el mundo de la minería de oro y plata junto a su hermano Miguel. «A pesar de la distancia, quiso rendir tributo a la figura materna y a la educación femenina en Urretxu con la fundación de las escuelas de Labeaga, una causa poco común en la época», señala el alcalde, Jon Luqui, haciéndose eco de la historia de los de Laveaga, que fue recopilada en el año 2022 en el libro 'The Laveaga Family History 1750-2000' escrito por uno de sus descendientes, Eugene Trotter de Laveaga, que este martes estará en Urretxu.

La escuela de niñas estuvo operativa hasta 1997 en el lugar donde este martes se hallan Labeaga Aretoa y GainzuriEl cuadro de Laveaga del Ayuntamiento es obra del pintor riojano Arturo del Campo, quien realizó el trabajo gratis

Placa en la calle Iparragirre

Una placa conmemorativa situada en el casco histórico de Urretxu recuerda la aportación de Laveaga a la villa. 'Aquí nació el 3 de marzo de 1766 Doña María Ignacia Gurruchategui, a cuya memoria su hijo, Don José Vicente de Laveaga, fundó en 1870 la Escuela Superior de Niñas de esta villa', enuncia la placa, situada en el número 22 de la calle Iparragirre, en la casa llamada 'Galdosenea'.

Por otro lado, tal y como se recoge en la documentación existente en el archivo municipal, el consistorio urretxuarra decidió, en 1870, «adquirir un retrato de José Vicente de Laveaga para mostrar su agradecimiento para con el bienhechor, que pocos años después, concretamente en marzo de 1874, falleció en California a la edad de 76». Se añade que, «cuando llegó la noticia a Urretxu se decidió honrarle con un funeral por todo lo alto. Además en sesión de 23 de abril de 1874, se pensó adquirir un retrato al óleo para colocarlo en la Sala Consistorial, pues el otro que existía estaba colocado en la Escuela de Niñas que fundó. Sin embargo, por imperativos de la segunda Guerra Carlista, no se llevó a cabo dicha disposición», se menciona. «No fue hasta noviembre de 1888 cuando se volvió a retomar la idea de hacer una copia del cuadro que se pintó en 1870. El encargado de hacer dicha copia fue el pintor riojano Arturo del Campo, natural de Rodezno, Logroño, e hizo el trabajo gratis, aspecto que el Ayuntamiento agradeció», se detalla en la documentación existente en el archivo.

Tras su paso por México, José Vicente de Laveaga se trasladó con su familia a San Francisco en 1867, donde siguió invirtiendo en tierras, contribuyó a la formación del Golden Gate Park y mantuvo su compromiso con la filantropía. Falleció en California en 1874, dejando instrucciones para donar parte de su fortuna a los pobres de su ciudad natal, San Fernando, así como ayudas anuales a las familias necesitadas de Sinaloa.

Este martes, los descendientes de esta familia viven entre España, México, Estados Unidos y Alemania y mantienen vivo el legado familiar mediante reuniones, investigaciones genealógicas y viajes como el que realizan durante estos días. Hicieron su anterior viaje familiar a México hace unos cuantos años. España y Urretxu protagoniza el actual y su ilusión es poder efectuar el siguiente a Cádiz.

El Ayuntamiento de Urretxu recibirá este martes al mediodía a un grupo de veinte personas, que encarnan la cuarta y hasta la quinta generación de José Vicente de Laveaga. Entre ellos, uno de los más longevos será Eugene Trotter de Laveaga, autor del libro antes citado sobre la historia familiar. Durante estos días atrás han visitado el Museo del Carlismo en Ormaiztegi, el pequeño municipio navarro de Labeaga (de donde es originario su apellido) o Estella, donde se han reunido con Koldo Argandoña.

Reporta un error