Otoño suena a música coral en San Martín de Tours

u Presentación. Jon Luqui y Javier Arratibel este jueves, con el cartel del ciclo de este año. limia

Cristina Limia Urretxu Jueves, 16 de octubre 2025, 20:26 | Actualizado 20:39h. Comenta Compartir

La caída de la hoja tiene una banda sonora muy especial desde hace 39 años en Urretxu. La música coral toma durante cuatro domingos la parroquia San Martín de Tours valiéndose de su magnífica acústica con la celebración del Ciclo Musical de Otoño. La coral Goiargi y el Ayuntamiento organizan cada año este ciclo con el impulso económico del departamento de Cultura de la Diputación y la buena disposición de las personas encargadas del templo urretxuarra para su realización. El director de Goiargi, Javier Arratibel, y el alcalde, Jon Luqui, ofrecieron este jueves todos los detalles de la presente edición, que arrancará este mismo domingo, a las 19.00 horas, con el concierto de la coral San Miguel de Arcángel, procedente de Orkoien, Navarra. «La agrupación se encuentra celebrando su 40 aniversario y dentro del mismo, esperamos disfrutar de un concierto muy especial que aunará polifonía religiosa, folclore y música del siglo XX», avanzó Javier Arratibel sobre los primeros invitados. La segunda cita será el 26 de octubre con la propia coral Goiargi, que cada año presenta su repertorio de la temporada en este ciclo. «Esta vez llega lleno de nuevos retos», anunció Arratibel, explicando que actuarán junto a uno de los organistas de la basílica de Santa María de Donostia y dos solistas. La tercera cita será el 2 de noviembre, con la coral Psalm Men Voice, procedente de Indonesia para participar en el prestigioso certamen coral de Tolosa, y la cuarta el 9 de noviembre, con el coro parroquial Iesu de Donostia.

Jon Luqui recordó que todos los conciertos serán a las 19.00 horas, con entrada gratuita, y quiso agradecer la labor que realiza la coral Goiargi. «Viene a ser como una familia muy especial, con muchos años de trabajo a las espaldas que, aparte de disfrutar cantando, tiene ganas de hacer cosas por la comunidad de la que forma parte», describió el alcalde.

Ambos animaron al público a acercarse a disfrutar del ciclo dispuesto para este año con San Martín de Tours como espléndido exponente del patrimonio histórico-artístico de Urretxu como marco.

Reporta un error