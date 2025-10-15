Los gigantes y cabezudos de Urretxu serán los protagonistas de una bonita fiesta con Lekaio el sábado.

Urretxu acogerá múltiples actividades para disfrutar en familia del próximo fin de semana. Lekaio Kultur Elkartea y la comparsa de gigantes y cabezudos de Urretxu celebrarán el sábado, por primera vez, la fiesta 'Ongi etorri txiki-handien erresumara'. Este bonito día dará comienzo con un taller de elaboración de gigantes y cabezudos y una pequeña formación sobre como moverse con ellos a las 11.00, en la plaza Gernikako Arbola. Le seguirán un cuenta cuentos sobre 'euskal bandoleroak' a las 12.00, una exhibición de comparsas y bailes a las 13.00, una kalejira de gigantes y cabezudos a las 18.00 desde el patio de Lizeo hasta la plaza Gernikako Arbola, una exhibición de espectaculares carreras de cabezudos a las 18.30 desde la Avenida hasta la plaza Gernikako Arbola, una sesión de bailes de gigantes y cabezudos a las 19.00 y una disco fiesta para niños y mayores a las 19.30.

«La jornada servirá, a su vez, para reunir a antiguos y actuales miembros de la comparsa de gigantes y cabezudos de Urretxu y recordar con cariño a aquellos comparseros que ya no están entre nosotros», señalan.

'Garagardo Festa' de Lurra

El frontón Ederrena será otra de las paradas especiales del fin de semana. El grupo de baile Lurra celebrará en el mismo su popular 'Garagardo Festa' a partir de las 19.00 horas del viernes, con una gran variedad de cervezas, junto a codillos, salchichas, lomo de Sajonia, pizzas... en forma de menús y raciones. «Todo ello acompañado de un excelente ambiente», aseguran desde Lurra.

Este año, el 'txoko solidario' de la feria estará protagonizado por la fundación 'Menudos Corazones' con la colaboración de la asociación de comerciantes Bi-Tartean. Habrá rifas con las que sortearán bonos de compra en los diferentes comercios que participan en Bi-Tartean. Durante el fin de semana también se sortearán cenas en distintos restaurantes de la zona. «Damos las gracias al Kabia, al Ostatu de Gabiria y al restaurante de Santa Bárbara por su colaboración, así como al Ayuntamiento de Urretxu y a todos los sponsors que nos han ayudado en este evento», trasladan desde Lurra. El horario de apertura de la 'Garagardo Festa' será el viernes y el domingo a las 19.00 y el sábado a partir de las 14.00.

Ciclo Musical de Otoño

La música también ocupará un lugar especial en la agenda del fin de semana. Se cumplen 39 años de la celebración del Ciclo Musical de Otoño en Urretxu, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento y la coral Goiargi, que con gran acierto configuran una programación de gran variedad y calidad para la temporada de caída de la hoja.

Este año habrá oportunidad de disfrutar de cuatro conciertos, que se desarrollarán en un espacio de acústica privilegiada como la iglesia de San Martín de Tours, con entrada gratuita. El primero de ellos será este domingo, a las 19.00 horas, con la coral San Miguel Arcángel, procedente de Orkoien (Navarra). Goiargi y el Ayuntamiento realizarán este jueves la presentación de todos los conciertos de la actual edición, en la casa de cultura Aizpurunea.

Este fin de semana también se reanudará el teatro infantil dentro de la programación de artes escénicas organizada conjuntamente entre los ayuntamientos de Urretxu y Zumarraga. La compañía Markeliñe ofrecerá la obra 'Zepo zapo' el domingo, a las 17.00 horas, en Labeaga Aretoa. Quienes no tengan el bono anual podrán adquirir la entrada al precio de 5 euros en la taquilla de Labeaga el mismo domingo, de 16.00 a 17.00. «Zepo se fue a la guerra... y allí se encontró con otra como ella. Dos soldados enemigas cara a cara. La mala es la otra. Ella es la extraña y la extranjera. Pero así piensan las dos. ¿Qué hacemos entonces? Se trata de un espectáculo gestual, para público familiar, que cuenta la historia de cualquier guerra. Bueno, de quienes son protagonistas en una. Pretende sensibilizar desde la emoción y la verdad de la escena, alejada de la frialdad de la pantalla de los telediarios», avanza su sinopsis.

