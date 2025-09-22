Los niños y las cuadrillas, protagonistas del fin de fiestas

qEl tren txu-txu y el parque infantil situado en Aldiri fueron dos formidables opciones para las familias con niños pequeños en el día de este lunes.

Cristina Limia Urretxu Lunes, 22 de septiembre 2025, 20:24

Después de darlo todo en la Euskal Jaia del domingo, Urretxu vivió este lunes un lunes entre la resaca festiva y las últimas actividades de las Santa Anastasias con los niños y jóvenes como protagonistas del 'Día de las cuadrillas'. La amenaza de lluvia hizo que el parque infantil se trasladara de la plaza Belaustigi al polideportivo Aldiri, así como la parada del tren txu-txu, convirtiéndose ambos en una formidable opción para las familias con niños pequeños. Tampoco faltó la carrera infantil de motos y patinetes, que pudo mantener su circuito en la plaza Belaustegi sin que lloviera. Como en años anteriores, esta cita reunió a toda una cuadrilla de pequeños reyes de la velocidad sobre ruedas nacidos y nacidas entre 2015 y 2021. La comida popular de cuadrillas, la exitosa sokatira de este día, la txaranga Iratzarri, 'el momentico' de las sociedades gastronómicas Etxeazpi, Zubiondo, Txirimiri y Urretxua cantando 'Zibilak esan naute' delante de la casa donde nació Iparragirre en el número 8 de la calle Iparragirre, la actuación del grupo 'Dirty Dürüm Brass Band', los bailables de la banda de Iparragirre Balerdi y la kantu-afaria redondearon el último día de las fiestas.

Parte de ajedrez y gastronomía

50 jugadores participaron en el campeonato de ajedrez Memorial Axel Pauli del sábado, habiéndose alzado como vencedor el legazpiarra Markel Vesga en la categoría senior.

39 grupos tomaron parte en el concurso gastronómico del sábado, que tuvo como ganadora a la sociedad Auzokoak coincidiendo con su 50ª aniversario.

Por otro lado, desde el club Goierri Xake dan las gracias a todos los que se acercaron a su campeonato de ajedrez de la modalidad suiza Memorial Axel Pauli, desarrollado el sábado por la tarde en la plaza Areizaga, en el marco de las fiestas. Tomaron parte jugadores de Donostia, Azkoitia, Irun, Elorrio, Abadiño, Legazpi, Zumarraga, Urretxu... 32 en la categoría senior y 18 en categoría sub 15. El legazpiarra del club Abadiño Markel Vesga fue el campeón senior, seguido de Manex Reguillaga del club Zaldibaltza de Elorrio en segunda posición y del zestoarra Egoitz Irure del mismo club Zaldibaltza en tercera posición, mientas que el primer jugador local fue el urretxuarra Unai Elías, del club Santikutz de Legazpi. En cuanto a la categoría sub 15, el primer puesto fue para Ekain Bengoetxea del club Larrasoloeta de Durango, el segundo para Mohamed Ademi del club Abadiño y el tercero para Alaitz Hidalgo del club Anaitasuna Kakute de Azkoitia. La primera fémina del torneo fue Ane Arriola del Anaitasuna Kakute de Azkoitia. Junto a los premios, se hizo entrega de un obsequio a todos los sub 15 y se sorteó un jamón, que fue para Izan Cuellar.

Otro de los concursos por excelencia de estas fiestas, el gastronómico, tuvo el sábado como campeona de su 47ª edición a la sociedad Auzokoak de Zumarraga, que se encuentra en plenas celebraciones de su 50ª aniversario. Sus jóvenes socios se impusieron en el arte de preparar carrilleras de ternera a las 38 parejas restantes. El premio a la mejor presentación fue para la cuadrilla 'Zalankanoak'.

