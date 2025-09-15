Inicio festivo lleno de folclore y cariño hacia los mayores

Cristina Limia Urretxu Lunes, 15 de septiembre 2025, 20:15 | Actualizado 20:23h. Comenta Compartir

El amor por el folclore y las personas mayores del pueblo dibujan el comienzo de las fiestas de Santa Anastasia cada año en Urretxu. Antes de entrar de pleno en las celebraciones patronales con el chupinazo (previsto el viernes a las 20.30 horas, con las jugadoras de baloncesto del equipo Goerri Aldapa como pregoneras), Urretxu brinda el fin de semana previo a dos actos: el Festival Internacional de Folclore de Lurra Dantza Taldea y el día en homenaje a los mayores.

El primero alcanzó este pasado fin de semana su 36ª edición, ofreciendo un nuevo viaje por el mundo a través del baile. Los cuatro grupos invitados de este año fueron la Agrupación Raxela de Guatemala, Lous Tchancayres de Francia, Revetlers des Pui D'Inca de Palma de Mallorca y Eguzki Lore de Vitoria. Todos ellos vivieron un sábado maratoniano junto a Lurra. Como es costumbre, el grupo de baile urretxuarra ofreció una pequeña feria de artesanía relacionada con el mundo del folclore en la plaza Areizaga-Kalebarren durante toda la mañana, que culminó con un curso de danzas del mundo en la misma plaza. Junto a ello, a media mañana, el Ayuntamiento brindó a los visitantes la habitual recepción en el salón de plenos. El teniente de alcalde Igor Zubillaga condujo el acto oficial en ausencia del primer edil, Jon Luqui, quien se encontraba en la localidad alemana hermanada con Urretxu, Schwarzenbruck, junto a la coral Goiargi, participando en las celebraciones del 1.000 aniversario de la creación de dicha localidad. Zubillaga señaló que «era un placer dar a todos la bienvenida en un festival que Lurra lleva 36 años organizando con gran esfuerzo, que el Consistorio intenta corresponder con todo el apoyo posible». A continuación, los miembros de la corporación municipal entregaron a los grupos invitados las características figuras en miniatura de los gigantes de Urretxu, un diploma del festival enmarcado y los pañuelos de las fiestas.

Desde Lurra, Juan Luis Elgarresta realizó diversas reivindicaciones en su intervención. «Antes de nada quisiera acordarme de una situación que, aunque quede fuera de este festival, nuestro grupo quiere hacer presente: nuestro apoyo a Palestina y nuestra denuncia ante el genocidio que está sufriendo, se está destruyendo a un pueblo y a una cultura y no podemos quedarnos pasivos ante ello como si no pasara nada», indicó.

A continuación, recordó que a principios de este año la Diputación Foral de Gipuzkoa otorgó al festival internacional de folclore de Lurra la declaración de 'Bien de interés social de Gipuzkoa'. «Para nosotros es un honor, especialmente, por el reconocimiento que supone al trabajo que hay detrás», señaló.

«Yo soy quien pongo la cara, pero no dejo de ser una persona más dentro de un grupo donde nos desvivimos para que los visitantes se sientan como en casa y ofrecer un gran festival», expuso. Dedicó después un emocionado agradecimiento «a todos los componentes de Lurra». También dio las gracias «al Ayuntamiento, a todos los representantes de la corporación municipal, a las técnicas de Cultura, a los municipales, al pueblo... se vuelcan con nosotros», aseguró. «Pero tal y como al principio he citado la declaración que nos ha sido otorgada, en la otra cara de la moneda tengo que mencionar que no hemos recibido ninguna subvención de la Diputación para este festival», lamentó. «La cultura se hace como la hacemos nosotros, no se produce en un despacho delante de un ordenador. La cultura se cultiva pueblo a pueblo. ¿Por qué tiene que ser todo en Donostia? Del modo en el que valoran hoy en día ese trabajo desde una oficina, me parece que los pueblos quedamos discriminados. Creo que es importante salir de ese despacho, patear los pueblos y conocer la realidad cultural de cada uno, que es muy amplia y tiene mucho trabajo detrás», indicó. A las seis y media de la tarde, llegó el momento del festival, en el que los cuatro grupos invitados y Lurra mostraron el resultado de ese trabajo y esa riqueza cultural de cada pueblo ante el numeroso público reunido en la plaza Gernikako Arbola.

Reconocimiento a los mayores

El día en homenaje a las personas mayores tomó el relevo festivo el domingo. Como de costumbre, la jornada comenzó con la visita de la corporación municipal al Centro de Día. Le siguió el encuentro de las personas mayores con la corporación en el hogar del jubilado Aterpe, donde se procedió a homenajear a los urretxuarras de mayor edad, que este año fueron Sagrario Rodríguez Barrios entre las mujeres con 94 años, Faustino Ruiz García entre los hombres con 91 años y el matrimonio compuesto por Félix Toral Matesanz y Esperanza de la Torre Medina con 88 y 94 años respectivamente. Acompañados del grupo de txistularis Lizarriturri, todos juntos se dirigieron a la parroquia de San Martín de Tours, donde a las 12.30 horas fue oficiada una misa en honor a ellos.

A la salida de la iglesia, Lurra Dantza Taldea interpretó para los mayores el aurresku de honor y el grupo Revetlers des Pui D'Inca de Palma de Mallorca bailó diversas piezas para ellos en la plaza Iparragirre. Durante la mañana, también se disputaron campeonatos de bote y toca en la plaza Gernikako Arbola.

La fiesta de las generaciones más longevas de Urretxu continuó con una comida en el frontón Ederrena en la que participaron 130 personas y una sobremesa con animación y concurso de bailes de la mano de DJ Tirapu, donde este año, el Ayuntamiento entregó como premio a los mejores bailarines artesanías de cestería adquiridas a Aspace.

