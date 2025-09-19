El Goierri Aldapa, espejo de cientos de chicas en el balcón consistorial

Cristina Limia Urretxu Viernes, 19 de septiembre 2025, 20:17 | Actualizado 20:49h. Comenta Compartir

Hace 24 años que Goierri Saskibaloia creó su primer equipo femenino. Este viernes, todas las generaciones de chicas que desde entonces vienen defendiendo con orgullo la camiseta azul del club en las canchas guipuzcoanas se vieron reflejadas y reconocidas en el balcón del Ayuntamiento de Urretxu a través del equipo senior Goierri Aldapa. Sus jugadoras, quienes por primera vez han ganado el campeonato de Gipuzkoa y han conseguido el ascenso a la segunda nacional vasca, fueron las honorables pregoneras de las Santa Anastasias de este 2025, portando un mensaje muy especial para las nuevas generaciones del baloncesto femenino y para todos aquellos que las han aupado en la consecución de su triunfo. «¡Nuestra victoria y nuestra celebración son de todas y de todos! Las dedicamos a los entrenadores, a nuestras familias, y cómo no, a las mujeres que hicieron el camino por delante de nosotras. Para muchas, la escuela de baloncesto marcó unos inicios llenos de momentos de alegría, tristeza, lesiones, entrenamientos, partidos, amigos, rivales... pero sobre todo, de pasión por el trabajo y de espíritu de lucha y respeto, valores que nos acompañarán siempre en nuestras vidas. Por todo ello y por más, desde aquí queremos animar a las chicas de Urretxu a hacer deporte» trasladaron la capitana del equipo, Ane Enparanza, y la jugadora Igone Aldama, a las ocho y media de la tarde, ante una plaza Iparragirre abarrotada de gente con ganas de fiesta. «También queremos dar las gracias al Ayuntamiento de Urretxu y a la comisión de fiestas por confiarnos el honor de leer el pregón, a Goierri Saskibaloi Elkartea por el apoyo brindado al deporte en Urretxu, especialmente, al deporte femenino, al bar Aldapa, a todas las personas que forman parte de Goierri Saskibaloia por la pasión que demuestran hacia esta disciplina y especialmente, a nuestras familias y amigos por el apoyo que nos dan durante todo el año», manifestaron. «Deseamos unas felices fiestas a todos los urretxuarras, en las que no tiene cabida ningún tipo de violencia machista. Gora Goierri Saskibaloiko Neskak!, gora Santa Anastasia! eta gora Urretxu!», concluyeron.

Gigantes, cabezudos, los txistularis de Lizarriturri, la banda de Iparragirre Balerdi, los trikitilaris de Secundino Esnaola, los dulzaineros de Iratzarri, la charanga Deiadar, Odei y el XII Festival de Hip-Hop ambientaron la primera tarde-noche festiva.

Ganado, alarde y 'Zea Mayz'

Este sábado, el mundo baserritarra tendrá un protagonismo muy especial. A las 9.30 horas, darán comienzo la exposición y el concurso de ganado bovino en la Nueva Avenida, junto a la animación musical de los trikitilaris de Secundino Esnaola y una apetecible variedad de comida, pintxos, artesanías... De 11.00 a 12.30, se desarrollará el concurso que invita a acertar el peso de una cabeza de ganado expuesta en la Avenida, que hasta ahora venía tratándose de una vaca, pero en esta ocasión será un novillo de 18 meses nacido en Donardegi, llamado 'Uzturre' y recién proclamado el mejor macho de la raza Limousin de Gipuzkoa. Entre quienes acierten su peso se sorteará un lote de productos locales. A las 12.00, habrá oportunidad de disfrutar de la actuación de los bertsolaris de Urretxu-Zumarragako Bertso Eskola en la propia Avenida. A esa misma hora, habrá ponis, toro mecánico y juegos de recortadores en la plazoleta de San Martín. A las 12.30, tendrá lugar la entrega de premios del concurso de ganado en la Nueva Avenida, seguida del sorteo del peso de la vaca (es preciso estar presente para llevarse el premio). A las 13.00, los músicos de Secundino Esnaola ambientarán las calles con una Triki-Txaranga.

UZ Herri Kirol Elkartea llevará a cabo dos pruebas de arrastre de piedra con bueyes en el probaleku de San Martín dentro del XXII Campeonato de Urretxu y Zumarraga, a las 13.00 y a las 17.30. Participarán Patxi Aranberri (Urretxu), Asier Izagirre 'Ipiña' (Urretxu), Iker Zubillaga 'Igeldo' (Ezkio) y Rafa Alegría (Bermeo).

Otra de las citas especiales de este día será el espectáculo de danza 'Aiurri' de la compañía de danza 'Aukeran'. Será a las 13.15, en la plaza Gernikako Arbola (en caso de lluvia, se trasladaría al polideportivo Aldiri). También este sábado, se disputarán un campeonato de ajedrez de la mano de Goierri K.E, a partir de las 16.00, en la plaza Areizaga y el 47º concurso gastronómico de las fiestas, por tercer año bajo la organización de Goierri K.E. Este último comenzará a calentar los fogones a las 16.00 en la carpa de Gernikako Arbola con 40 grupos participantes preparando carrilleras de ternera. Niños y niñas podrán hacer sus pinitos en la cocina con los talleres Txiki-Chef a partir de las 18.00, en la plaza Gernikako Arbola, con txokos de talos, galletas y brochetas de fruta con chocolate. De 18.30 a 19.30, habrá sokamutura en la plazoleta de Elizalde para mayores de 16 años y a las 19.30, comenzará el alarde de txistularis de Lizarriturri con numerosos grupos y artistas en la plaza Iparragirre (con mal tiempo, se trasladará al polideportivo Aldiri). A las 23.00, tendrán lugar los conciertos de 'Sin Perdón' y 'Zea Mays'.

