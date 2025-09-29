Del tambor, a las jotas y las carreras en la sokamuturra

El alarde final se celebró en la plaza con las banderas de todas las sociedades ondeando en el balcón consistorial.

Los sanmigeles pasan del tambor a los toros y despiden este martes el primer asalto festivo dando paso el próximo fin de semana a los populares Errosaixuek.

La quintada de dantzaris de 2008, las compañías de tambores y barriles, las banderas de las sociedades y las comparsas de gastadores y cocineros atronaron las calles la medianoche del domingo, acompañados de la Banda de Música, con una indumentaria festiva común: una pañoleta con el diseño de la Kufiya y el 'Guernica' que recuerda el genocidio de Gaza, y que también lució el txantxiku en su bajada desde la kanpandorre.

Durante todo el día Actividades dirigidas a adolescentes organizadas por el gazteleku.

11 30. Jotas navarras con La Ribera canta en San Martín Egoitza.

12 00. Concurso de sopas de ajo en la plaza. A continuación degustación de las cazuelas preparadas.

13 00. Concierto de jotas de La Ribera canta en los jardines de Lazarraga.

17 30 a 19.30. Sokamuturra por la plaza, Kale Barria y Atzeko Kale.

20 15. Concierto del trikitilari Roberto Etxebarria en la plaza.

Y no ha sido el único gesto de solidaridad con la masacre que está sufriendo el pueblo palestino. La fachada del Ayuntamiento luce durante todas las fiestas simbología palestina , y en el balcón del palacio Lazarraga se desplegó una gran bandera al término de la tamborrada, sin olvidar la que se ha pintado en auzolan en el talud de la rotonda de Jaumendi.

Este lunes, en la festividad del patrón de Oñati la agrupación de txistularis y la banda de música compartieron protagonismo matinal con los más txikis, que se lo pasaron en grande en el parque. Hinchables, trenecito y juegos de siempre y tecnológicos entretuvieron a las familias, mientras los más juerguistas afrontaban la primera gran bixamona.

Los txistus marcaron la preceptiva diana y acompañaron, junto a ediles del PNV, a la imagen de San Miguel a la parroquia, mientras las melodías de la banda hacían las delicias de los melómanos en la plaza..

Al atardecer la programación se desperezó del trepidante debut festivo de la víspera con un tributo musical a Queen.

Jotas, sopas de ajo y toros

Este martes la bixamona de San Miguel viene marcada por las primeras sokamuturras, además de por los ritmos joteros de La Ribera Canta, actividades para adolescentes organizadas por el gazteleku y el concurso de sopas de ajo.

Por la tarde, a partir de las 17.30, las primeras sokamuturras, con carreras y quiebros en Kale Barria, Atzeko Kale y la plaza hasta las 19.30.

Tras el atracón festivo de septiembre, octubre arrancará este miércoles con una tregua de apenas tres día porque aunque los Errosaixuak arrancan el sábado, el viernes habrá ya recitales en las txosnas y Atzeko Kale.

