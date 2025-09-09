Citas musicales y sorpresas en la X edición de la Mendi Martxa

Avituallamientos. Habrá dos en el recorrido corto y tres en el largo.

Diez ediciones cumplirá el sábado 'Oñatiko Mendi Martxa', una fecha redonda que quienes hace una década se embarcaron en la aventura de organizarla, han decidido festejar con un programa especial a lo largo del año que esta semana se cierra a lo grande. Para esta tarde han organizado una proyección sobre el declive de los glaciares en Kultur Etxea y el sábado, la décima edición de la marcha montañera tendrá tintes festivos con 'sorpresas' a lo largo del recorrido y citas musicales al final del trayecto. Irunberri plaza acogerá además del habitual lunch, una fiesta con las actuaciones de Anuk eta Elene, Iruzta taldea y la elektrotxaranga Zutik.

Y es que lo que empezó como algo muy local para fomentar el disfrute de la montaña sin ánimo competitivo, fue alcanzando un enorme tirón, tanto que para no morir de éxito hubo que limitar la inscripción a 1.000 personas. El buen hacer de la organización y el espectacular entorno oñatiarra, con recorridos nuevos cada año, hacen que sea una fecha que mucha gente marca en rojo en el calendario, siendo una de las marchas de referencia de Euskal Herria.

Proyección

Título 'Pirinioetako azken glaziarrak galbidean' de la mano de Eñaut Izagirre.

Cuándo Hoy,a las 19.00 horas en Kultur Etxea.

Fin de ciclo especial del décimo aniversario de lamarcha De marzo a septiembre ha habido proyecciones, charlas y presentaciones, con los hermanos Pou abriendo el cartel y Eñaut Izagirre cerrándolo.

Mendi Martxa

Fecha 13 de septiembre.

Participantes 1.320.

Recorrido Corto (23,3 km y 1.300 metros positivos de pendiente acumulada) y largo (31,1 kilómetros y 1.800 metros positivos de pendiente acumulada.

Puntos de avituallamiento Habra dos en el corto y tres en el largo.

Hora de salida Para el recorrido largo a las 07.00 y 07.30 y para el corto a las 08.00 y 08.30.

Solidaridad Por cada participante se dona un euro de la inscripción a Hotz Oñati.

Para la organización es «un orgullo», y qué mejor forma de celebrar la evolución y acogida que ha tenido la marcha, que con un cumpleaños 'de altura'. Un programa especial que inauguraron los hermanos Pou en marzo y se cierra esta tarde con el glaciólogo Eñaut Izagirre.

Todas las propuestas han sido citas de altura. «Hemos querido llegar a un público diverso, acercándonos también a los niños con los cuentos y travesías familiares 'Piripuinak'», explica Iosu Lizarralde. Así, los cuentos de Maria Lombillo y Rakel Gartzia animaron a conocer al oso Camille, el sarrio Linzo o la rana tensina y a recorrer prados, bosques y montañas de los Pirineos.

Además de desafíos de alta montaña, el ciclo ha abordado el ejemplo de superación de Mikel Lizarralde que, pese a ser diagnosticado con esclerosis múltiple, recorre las cimas de Euskal Herria con la ilusión de sacarle todo el jugo a la vida mientras pueda. Su documental 'Zazpi', que recoge esta experiencia vital, fue galardonado en el Mendi Film Festival.

El euskera en la montaña también ha tenido presencia con el diccionario sherpa euskaldun de Felipe Uriarte, otro alpinista que no necesita presentación.

De los glaciares a Biozkorna

Como colofón, hoy (19.00 horas en Kultur Etxea) se pondrá el foco en la problemática del cambio climático, concretamente en que los glaciares pirenaicos estén cada vez más cerca de desaparecer. El elgoibartarra Eñaut Izagirre, especialista en la materia, incidirá en cómo la masa helada de los glaciares ha disminuido hasta un 20% en los últimos diez años y las previsiones de cara al futuro no son demasiado esperanzadoras.

Izagirre estudió Geografía en la Universidad del País Vasco y poco después se trasladó a la Patagonia chilena para cursar un máster en ciencias antárticas con especialización en glaciología en la Universidad de Magallanes. Allí con la ayuda de una beca de la National Geographic, aunó la ciencia y la exploración en el proyecto 'Incógnita patagonia'. Y desde entonces siempre ha estado vinculado al alpinismo, desde ambos aspectos.

En la actualidad está realizando un doctorado en el Departamento de Geografía de la EHU con el objetivo de investigar la evolución de los glaciares de la cordillera de Darwin en la Tierra del Fuego y es investigador invitado en el Basque Centre for Climate Change (BC3).

A disfrutar de la montaña

Y tras calentar bien los motores con charlas y proyecciones 'Oñatiko Mendi Martxa' celebrará su décima edición este sábado día 13 con los reclamos de siempre (dos recorridos espectaculares, guiños solidarios buen ambiente, lunch...) y sorpresas con las que seguir fomentando el espíritu popular del senderismo de altura.

Todo está listo ya. Y hasta el tiempo parece que va a acompañar a la organización que, tras meses de preparativos, cruza los dedos para que las previsiones meteorológicas no fallen y las 1.320 personas inscritas disfruten sin lluvia de los dos espectaculares recorridos preparados para conocer mejor el rico patrimonio natural oñatiarra.

Sin clasificaciones, cronómetros ni trofeos, los marchistas podrán elegir el trazado que mejor se adapte a sus condiciones físicas entre las dos opciones posibles (23 y 31 km), ambas señalizadas y con controles de avituallamiento gracias el trabajo de más medio centenar de voluntarios. Y, además, aunarán el disfrute de la naturaleza con la solidaridad, ya que por cada inscripción, la organización donará un euro a la asociación Hotz Oñati para que siga ayudando a los refugiados.

Ambas rutas compartirán recorrido (plaza- Santa Lucía, Gorordo, Urzelai, Kortakoagain, Gesaltza, Arantzazu) hasta el primer puesto de avituallamiento situado en Mailla. En ese punto, quienes opten por el recorrido largo se dirigirán hacia Trilakaskueta, Artzanburu y Eskista , y se juntarán con los de corto en Biozkorna para bajar hacia San Martín, finalizando la ruta en Irunberri plaza donde todos los participantes disfrutarán de pintxos y música en una fiesta para celebrar las diez ediciones de la marcha.

