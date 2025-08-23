Julia Orbe, 'generala' del ejército bañista

Kepa Oliden Sábado, 23 de agosto 2025, 21:04 Comenta Compartir

Fue sin duda una mujer de carácter, emprendedora y con un acreditado prestigio. «Doña Julia Orbe, conocidísima por cuantos han frecuentado Betelu y Zaldívar» tomaba en arriendo el balneario de Santa Águeda en 1891, y la noticia era merecedora de una nota en el diario madrileño La Época bajo el encabezamiento 'Interesante para los bañistas de Santa Águeda'.

La historiadora mondragoetarra Anabel Ugalde ha recuperado la figura de esta gran mujer que descolla en una historiografía casi siempre patriarcalista.

Como cuenta Ugalde, Julia y Orbe Azcárate, viuda y vecina de Bergara, arrendaba el balneario de Gesalibar por 5 temporadas a la familia Mendía, propietaria del aristocrático establecimiento de baños de Gesalibar. Y lo hacía consignado en el contrato ante notario que carecía de 'profesión especial'. Una paradoja para una empresaria de la hostelería de reconocida solvencia a quien los Mendía «le confiaron la casa de baños», recalca Ugalde.

Trajo a los mejores cocineros y organizó actividades y fiestas para bañistas y hospedados en los balnearios

Mientras el establecimiento estuvo a su cargo, «se realizaron obras en los comedores, trajo a los mejores cocineros y organizó actividades y fiestas para los bañistas y hospedados. De todo ello se hizo eco la prensa de la época. Fue muy sonada, por ejemplo, la que tuvo lugar en agosto de 1894, 'en obsequio de los bañistas de Otálora, Arechavaleta y Escoriaza', que habían sido galantemente invitados por la numerosa colonia que tomaba sus aguas en Gesalibar.

Al parecer, se prorrogó el contrato con los copropietarios del balneario, porque fue la encargada de servir, el 5 de julio de 1896, un «suntuoso banquete» a las autoridades que se hallaban en Mondragón con motivo de las Fiestas Euskaras. En la crónica que publicó El Cántabro la presentó como 'la fondista de los Baños de Santa Águeda', señala la historiadora Anabel Ugalde.

No se conoce hasta cuándo prolongó su trabajo en el balneario de Santa Águeda, ni si aún estaba en 1897 durante el magnicidio de Cánovas del Castillo. El establecimiento no volvió a abrir sus puertas, ya que los Mendía se lo vendieron al Padre Menni el 10 de marzo de 1898. «Y Julia Orbe al año siguiente de 1899 marchó a vivir a San Sebastián, dando por finalizada su faceta empresarial».

Generala en jefe

A juzgar por lo hallado en prensa, Anabel Ugalde constata que la andadura profesional de Julia Orbe se inició cuando arrendó el Balneario de Alzola en 1876. Al año siguiente de 1877 está al frente del de Betelu, hasta 1884. Aquel año en La Correspondencia de España se refirieron a ella como «La generala en jefe del ejército bañista, doña Julia Orbe, viuda de Berasaluce, dueña ó representante de la compañía que explota estas aguas medicinales, señora de grandes disposiciones, de exquisita amabilidad y de educación esmeradísima».

En 1885 dio el salto al de Zaldibar, donde obtuvo un gran éxito.

Aramaioarra

La historiadora Anabel Ugalde cuenta que Julia Orbe nació en Ibarra de Aramaio en 1831, donde su padre ejercía de cirujano. Fue la sexta de nueve hermanos, cuyos progenitores fueron Thomas Orbe y Vicenta Azcarate, de Aramaio y Elgeta respectivamente. Fue bautizada como Juliana y en algunas ocasiones utilizó el nombre completo en lugar de Julia, que fue el habitual.

Contrajo matrimonio con Pedro José Berasaluce Elorza (Durango, 1810-San Sebastián, 1866), militar de carrera, lo que le obligó a llevar una vida un tanto itinerante. Sus inicios como militar discurrieron bajo las órdenes del general carlista Eguía durante la primera guerra carlista. Después, se acogió al convenio de Bergara (1839) y pasó a formar parte del ejército 'oficial', con distintos destinos.

En 1857 fueron censados en Aramaio y eran padres de dos hijos. Pedro Berasaluce, que afirmaba tener 43 años, figuraba como 2º Comandante de Infantería en situación de Reemplazo.

En Tolosa, villa en la que Berasaluce era comandante militar, bautizaron a tres hijos: José (1860), Francisco (1862) y Celestino (1865). En 1866 vivían en San Sebastián, donde el padre era comandante de infantería y gobernador del castillo de la Mota. Éste falleció en un accidente en Urgull el 15 de octubre de aquel año.

El marido murió abintestato, sin hacer testamento, y Julia tuvo que batallar para que se inventariaran sus bienes y se reconocieran sus herederos. Le quedaron 84 reales de vellón, algunas pertenencias y enseres domésticos. El panorama de la joven viuda, con 35 años recién cumplidos, no era muy halagüeño.