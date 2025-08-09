«Era una institución en el ciclismo»

Fue uno de los artífices del histórico ciclocross de Aretxabaleta.

El recuerdo de Manolo Zubillaga sobrevolará la 86ª edición de la Prueba Ciclista del Valle Leintz que se disputará el próximo sábado 16 en el marco de las fiestas de Andramari.

Desde este año, esta clásica de ámbito comarcal se rebautiza con el nombre de quien tanto hizo por organizar y mantener una carrera cuya primera edición se remonta a 1932 y que se saldó con la victoria del legendario corredor azpeitiarra Eusebio Bastida.

Fallecido en diciembre de 2024, Manolo Zubillaga faltará en persona por primera vez a su tan querida carrera ciclista. Pero la 'Leintz Bailarako Manolo Zubillaga Txirrindulari Lasterketa' se rebautiza con el nombre de este atxabaltarra que durante décadas fue el perejil de todas las salsas deportivas. Muy conocido en los ámbitos pelotazales y ciclistas, fue también el alma máter de la prestigiosa prueba de ciclocross que se disputó en Aretxabaleta desde los años 60 hasta los 90. Presidió asimismo la Unión Deportiva Aretxabaleta (UDA). Y por toda esa incansable labor que desarrolló durante décadas, Aretxabaleta tributó un merecido homenaje a Manolo Zubillaga en 2013.

La 86. Leintz Bailarako Itzulia se convertirá este sábado en un sentido homenaje al que fuera su gran impulsor durante años.

Alfredo Meabe, uno de los colaboradores del desaparecido Zubillaga y continuador de su labor, señalaba que Manolo «fue una institución en el ámbito del ciclismo, al igual que Bixente Etxandia lo fue en el fútbol».

Meabe recordaba que «fue gracias a Manolo que se mantuvieron las carreras ciclistas de Aretxabaleta y de Leintz-Gatzaga cuando hace unos 15 años ambas estaban al borde de la desaparición debido a la falta de relevo generacional en las tareas organizativas». Otras localidad vecinas, como Arrasate o Eskoriatza no tuvieron tanta suerte, y las respectivas pruebas ciclistas de sanjuanes y sanpedros desaparecieron.

En Aretxabaleta y Leintz-Gatzaga, el buen hacer de Manolo Zubillaga se vio secundado por sendos equipos colaboradores, como Gorka Etxabe, Josu Izagirre, Alfredo Meabe... en Aretxabaleta, y Jon Sasiain, José Ramón Agirreurreta... entre otros en Leintz Gatzaga.

Con 85 ediciones sobre sus espaldas, la prueba ciclista atxabaltarra es la decanta entre las carreras de Debagoiena. La prueba que se correrá este sábado en memoria de Manolo Zubillaga reunirá a unos 180 ciclistas de élite sub-23. Se trata de jóvenes promesas que pugnan por convertirse en profesionales, objetivo que consiguió el último ganador, el asturiano Hugo de la Calle, que actualmente encuadrado en el equipo del Burgos Burpellet BH.

La carrera que se disputará este sábado 16 partirá como de costumbre desde la calle Durana a las 10.00 y recorrerá 115 kilómetros. Empezarán por dirigirse hasta el barrio de Zubillaga para volver a pasar por Aretxabaleta y subir por Arlaban hasta el cruce de Larrabea y regresar por la variante de nuevo hasta Zubillaga. Tras atravesar otra vez por Aretxabaleta volverán a ascender Arlaban y descender nuevamente hasta la meta instalada en la calle Durana a donde arribarán en torno las 12.44 horas.

Alfredo Meabe subrayaba que las carrera ciclistas de Aretxabaleta y Leintz-Gatzaga son hoy una realidad tanto por la labor tanto de sus organizadores como «por el trabajo de las decenas de colaboradores que ayudan a señalizar los cruces y los distintos puntos del itinerario, y sin cuya contribución no serían posible estas pruebas ciclistas».

