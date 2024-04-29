Desayuno de domingo con... Yotuel Romero: "Cuba es una mujer maltratada. 'Patria o muerte' es como decir 'O mía o de nadie"
La Habana, 1976. Soy cubano de pura cepa, cantante y compositor. Estoy lanzando mi última canción, Lambo en Varadero. Y no pararé este verano de dar a conocer en España la música cubana libre.
Lunes, 01 de Agosto 2022
XLSemanal. ¿Usted qué come para mantener ese cuerpazo?
Yotuel Romero. ¡Jajaja! En España de todo y mucho, porque la comida aquí es espectacular; me gusta casi tanto como el Real Madrid.
XL. ¿De qué habla Lambo en Varadero?
Y.R. De la prosperidad, de vida y de sueños que deseo pronto para Cuba.
XL. Con su canción Patria y vida, ya desató la ira del Gobierno cubano.
Y.R. Con Patria y vida le dimos a los cubanos un lema lindo por el que luchar.
XL. Dice que, en un año, puede caer el régimen...
Y.R. Sí, porque el pueblo está muy cansado. Internet ya ha entrado en la isla y la venda se quitó.
XL. ¿Cuántos seguidores tiene en la Red?
Y.R. Más de once millones siguen mis canciones. Pienso que la música es transformadora y muy poderosa: creo en el poder de la música. ¿Qué sería de la vida sin Pablo Milanés, Sabina, Serrat o Pau Donés?
XL. Por cierto, el día de su boda terminó cantando La flaca a dúo con Pau.
Y.R. Sííí, éramos muy amigos. No tenerlo me duele mucho, pero sé que desde el cielo me está bendiciendo.
Burbujas tempranas
«A las ocho de la mañana, echo tres claras en un vaso, pongo encima el champán… ¡Y para dentro! Se llama 'desayuno de campeones'».
Jeremy Renner: «Oía los terribles crujidos de mi cuerpo mientras los 6300 kilos de acero me pasaban por encima»
Pódcast | El Big Bang no fue una explosión (y ni siquiera hizo ruido)
Latinos en la guerra de Ucrania: cómo han acabado luchando contra Putin
Pódcast | Histeria: cuando el útero viajaba por el cuerpo y volvía 'locas' a las mujeres
Lujo, videojuegos y un intento de asesinato, el oscuro exilio del exdictador sirio en Moscú
