La cocina fácil de Martín Berasategui Sopa de pochas y 'foie gras'

El chef Martín Berasategui nos enseña esta semana un entrante muy especial y perfecto para completar tu menú semanal: Sopa de pochas y 'foie gras'.

Foto: Garikoitz Diaz Mugica

Por Martín Berasategui

Viernes, 25 de Agosto 2023, 11:24h

Tiempo de lectura: 1 min

Tiempo de preparación: 80 minutos para cuatro personas

Ingredientes

Sopa de pochas:

  • 1 kg de pochas en conserva
  • 1 l de caldo de pollo
  • 200 g de mantequilla
  • 200 ml de nata
  • Sal y pimienta

Crema de pochas, tocineta y cebolleta:

  • 2 cebolletas picadas
  • 2 dientes de ajo picados
  • 200 g de tocineta ibérica ahumada
  • 300 g de pochas escurridas

Además:

  • 1 trozo generoso de foie gras mi-cuit de pato

PREPARACIÓN

De la sopa: puedes arrancar también esta receta con un guiso de alubias blancas tradicionales, guisadas viudas. Escurre las alubias, pero caliéntalas antes, y mételas en una batidora americana con el caldo caliente, la mantequilla y la nata y acciona la máxima potencia. Pasa la sopa por un tamiz o colador fino y rectifica el sazonamiento, pimentando. Reserva.

De la cama: en un puchero sofríe las cebolletas y el ajo con una pizca de aceite y sal a fuego suave y hasta que la verdura quede transparente (20 minutos). Corta la tocineta en lardones o en bastones estrechos y anchos. Sumérgelos en agua y arrímalos a fuego suave. Según hierva, escúrrelos y añádelos al sofrito de cebollas, dando unas vueltas. Por último, añade las pochas escurridas y caliéntalas con suavidad, sin que se rompan los granos; justo que les entre el calor.

ACABADO

Corta el foie gras en lonchas gruesas y colócalo en el fondo de un plato hondo sobre una base de cama de pochas, pimentando con generosidad. Vierte la sopa de pochas alrededor, bien caliente. Listo.

TRUCO

Esta sopa se puede hacer con cualquier otra legumbre: garbanzos, alubias rojas o lentejas. Las 'pochas' son alubias blancas tiernas que se recolectan a comienzo del verano.

