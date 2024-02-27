Recetas de Martín Berasategui 'Panna cotta' de vainilla y anís estrellado
El chef Martín Berasategui te enseña esta semana a preparar un postre perfecto para cualquier tipo de menú. Muy ligero y fresco.
https://www.diariovasco.com/xlsemanal/gastronomia/receta-berasategui-panna-cotta-vainilla-anis-estrellado.html
Lunes, 26 de Febrero 2024, 11:58h
Tiempo de lectura: 1 min
Tiempo de preparación: +12 horas para cuatro personas
Ingredientes:
- 8 g de gelatina o colas de pescado
- 1 limón amarillo
- 1 limón verde
- 600 ml de leche
- Un trozo pequeño de anís estrellado
- Una rama de vainilla
- 400 ml de nata
- 250 g de azúcar
- AOVE
- Mantequilla fundida
PREPARACIÓN
Remoja la gelatina en agua fría unos minutos y escúrrela apretando bien para que pierda toda la humedad. Ralla los cítricos sin llegar a la parte blanca. Coloca la leche en un cazo y añade el anís estrellado y la vainilla partida en dos y, rascados sus granos, incorpora la ralladura. Arrima a fuego muy suave, incorpora la nata y el azúcar. En cuanto asome el primer hervor, deja que hierva 2 minutos muy suavemente y apaga el fuego. Tapa la cazuela con un plato y deja que la mezcla repose 10 minutos para que desarrolle bien los aromas. Ahora tenemos dos opciones: colar la mezcla y añadir la gelatina remojada para que se deshaga si queremos un postre más fino o pescar solo las vainas de vainilla y el anís estrellado, dejando la ralladura e incorporando la gelatina, si queremos que quede más rústico. En cuanto esté disuelta la gelatina, vierte la mezcla en pequeños tarros transparentes e individuales de cristal y deja que cuaje en la nevera al menos 12 horas.
ACABADO Y PRESENTACIÓN
Saca los tarros con la panna cotta de la nevera 20 minutos antes de comerla para que la textura del postre sea más temblorosa y pierda frío.
Truco
Podemos acompañarlas con una buena mermelada, compota o frutas de temporada troceadas (frutas rojas, caqui, rodajas de plátano, gajos de mandarina, fruta confitada...).
