¿Qué regalar en navidad?: la guía definitiva para acertar (y ahorrar)

Jueves, 4 de diciembre 2025, 07:00 Compartir

Hemos preparado esta guía de regalos definitiva con las mejores ofertas. Si quieres acertar, ahorrar y hacer tus compras navideñas en un solo sitio, tienes que venir a Venta Peio. ¡Además abrimos domingos y festivos todo el año!

Ideas de regalo para los más coquetos

Los amantes de los perfumes no se podrán resistir a esta selección: Dior Sauvage EDT 60ml – 69,95 € (antes 93,10€)

L'eau d'Issey pour homme EDT 125ml – 42,95€ (antes 118,00€)

J'adore Dior EDP 30ml – 64,95€ (antes 85,75€)

Cofre Good Girl Blush CH – 99,95€ (antes 168,50€) El set incluye: Good Girl Blush EDP 80 ml, loción corporal de 100 ml y mini 10ml

Cofre Le Male JPG – 79,95€ (antes 130,50€) El set incluye: Le Male EDP 125 ml, After Shave 50 ml y desodorante en barra 75 g.

Ideas de regalo para los amantes de las marcas

Aprovecha estas ofertas para regalar grandes marcas: Camiseta Lacoste – 35,90 € (antes 55,00€)

Pantalón Levi's 511 – 79,90 € (antes 120,00€)

Polo Ralph Lauren – 79,90 € (antes 125,00€)

Mochila Cabaïa – 55,90 € (antes 79,00€)

Gabardina IKKS – 199,00€ (antes 295€)

Zapatillas Skechers (h/m) – 55,90€ (antes 84,95€)

Zapatillas New Balance 480 – 69,90 € (antes 100,00€)

Ideas de regalo gourmet

Para los que ya tienen de todo. Con estos regalos triunfarás seguro: Lote de paleta ibérica 50% – 119,95€ El lote incluye: paleta de cebo ibérico 50% (4-5kg), lata de aceite virgen extra de 250ml y Vino Rioja Marqués de Treviño. Todo en una caja con ruedas.

Maletín mixto de ibéricos 900gr – 39,95€ El maletín incluye: Jamón de Cebo Ibérico 4x75g, Chorizo Gran selección 4x75g y Salchichón Gran selección 4x75g.

Champán GH Mumm cordon rouge – 27,99€ (antes 37,95€)

Foie micuit Martiko 250gr – 16,89€ (antes 19,89€)

Ideas de regalo para el hogar

Tanto para ti como para regalar, estos gadgets a este precio son un acierto: Airfryer Tristar FR-9069PR – 49,90€ (antes 99,90€)

Roomba Essential –119,90€ (antes 139,90€)

Plancha de vapor Conair GS108E – 49,90€ (antes 69,90€)

Tarjetas regalo: el acierto seguro

Si después de esta guía sigues sin saber qué regalar, las tarjetas regalo son la solución perfecta: disponibles en 50 €, 100 € y 150 €.

Ya tienes los regalos, pero ¿y las comidas de navidad?

En los supermercados Venta Peio tenemos más de 250 productos navideños en oferta hasta el 7 de enero y cada semana una SuperPromo y PromoFresh diferente.

Consulta nuestra revista digital para conocer todas las ofertas.

Además, hasta el 23 de diciembre, con cada compra en el supermercado podrás participar en el sorteo de una de nuestras 27 cestas.

¿Todavía no eres cliente fidelizado? te regalamos 5€ de bienvenida

Aprovecha todas las ventajas de nuestra Tarjeta Fidelidad y acumula puntos en cada compra. Al llegar a 10 €, recibirás un cheque regalo en casa.

Si aún no la tienes, regístrate en nuestros centros y recibe 5 € de bienvenida para gastar desde tu primera compra.

Además, hasta el 24 de diciembre disfruta en exclusiva de un 20% de descuento directo en toda nuestra colección de moda.

Síguenos para no perderte ninguna de las sorpresas y actividades que estamos preparando: Instagram : Venta.peio

Facebook : Peioventa

TikTok: Venta.peio

Descubre estas y muchas más ofertas en nuestra web: www.venta-peio.com o visita nuestros centros en Ibardin, Dantxarinea, Valcarlos y Behobia. ¡Abiertos domingos y festivos!