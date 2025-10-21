«Nos ponemos en la situación del paciente, entendiendo sus miedos y necesidades»

Martes, 21 de octubre 2025, 10:51 Compartir

Clinicaudio Zarautz cumple su primer año en marcha. Se trata de una clínica de audición de Zarautz en la que se han ganado la confianza de los clientes a base de un ambiente cercano y profesional. Con espacios amplios e insonorizados y sin barreras arquitectónicas, el equipo de trabajo atiende a sus pacientes transmitiendo tranquilidad, proximidad y cercanía. De este modo acercan los sonidos a todo aquel que necesita ayuda para oír y relacionarse sin perder los sonidos del entorno.

Lucía y Aitziber son las audiólogas que pusieron en marcha este proyecto y a continuación nos explican cuáles son las claves de su propuesta y en qué se ha basado el éxito que han obtenido en este primer año en marcha en la Clinicaudio, en Zigordia Kalea, 50, en Zarautz.

¿Qué es Clinicaudio Zarautz?

Es un centro audiológico creado y formado por un equipo de dos audiólogas. Lucía y Aitziber. Ambas contamos con una larga carrera profesional, tanto en el sector privado como en el público. Además, con nosotras está Marta, que se encarga de toda la parte de la administración y la recepción. Ella es la primera persona con la que el paciente tiene contacto, una persona cercana y siempre con una sonrisa.

¿Cómo desarrollan su trabajo en Clinicaudio Zarautz?

Para nosotras es fundamental que la persona que se siente con nosotras, así como su acompañante presente durante todas las pruebas, sepan qué es lo que hacemos en todo momento. Por eso, desde que entran explicamos en qué va a consistir la visita y explicamos paso a paso cada prueba. Nosotras hacemos un amplio estudio de la audición de cada paciente. Aunque parezca algo básico, no todos los pacientes son iguales, y no todas las pérdidas auditivas se solucionan con una prótesis, por ello es importante hacer una buena exploración y estar bien asesorados en todo momento, y eso es lo que hacemos.

¿Cómo surge Clinicaudio Zarautz?

Primero surge con mucha ilusión, con la necesidad de personalizar al paciente, de querer dedicarle el tiempo necesario, sin prisas, de querer trabajar con la última tecnología, con las mejores marcas, y a poder ser cerca de casa.

¿Qué es para ustedes la audición?

El oído es uno de los cinco sentidos que tenemos, a través del cual oímos todos los sonidos de nuestro entorno y nos relacionamos, por ello hay que cuidarlo. Para nosotras, tanto las revisiones de control, como las de prevención que nos ayudan a asesorar y acompañar al paciente son importantísimas ya que nos dicen cuál es el estado de la salud auditiva de una persona, Por ello, nunca deberíamos esperar a estar mal para revisarnos.

Por ejemplo, la música que tantos sentimientos nos transmite la percibimos a través de la audición, nuestras relaciones sociales son a través de la audición, cuando estamos en el vientre de nuestra madre ya estamos escuchando… Para nosotras es muy importante cuidar la audición de las personas. Por eso recomendamos siempre revisiones anuales

¿Solo trabajan con audífonos?

No. Como te comentábamos, nos preocupamos por la prevención, por ello hemos contactado con distintas asociaciones de deportes acuáticos, para informar sobre moldes de baño. También trabajamos la protección individualizada en industria con distintos tipos de protectores auditivos con atenuadores de ruido de distinto nivel, e incluso protección para músicos. Tampoco hay que olvidar los moldes de descanso.

¿Qué balance hacen de este primer año?

La verdad es que estamos muy contentas, el feedback de nuestros pacientes está siendo muy bueno y eso para nosotras es lo más importante, desde el principio intentamos dar lo mejor de nosotras poniéndonos en la situación del paciente, entendiendo sus miedos y necesidades.

Clinicaudio Zarautz Dirección Zigordia Kalea, 50 - Zarautz

Teléfono 943 32 56 40

Web www.clinicaudio.es