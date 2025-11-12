Jon Andoni Gómez, Lauro Ikastola: «Utilizar energías renovables es un referente para la comunidad educativa»

Miércoles, 12 de noviembre 2025, 12:52 Compartir

En los últimos años, Lauro Ikastola está llevando a cabo un plan de integración de energías renovables en el centro. Para ello cuentan con instalaciones de aerotermia en el edificio de Primaria, y recogida de agua de lluvia y placas solares fotovoltaicas en Infantil, así como sistemas de medición y domotización.

Dese Lauro Ikastola están implantando este cambio de gestión de su energía gracias al Programa de Autoconsumo que ha puesto en marcha el Gobierno vasco y que está gestionado por el Ente Vasco de la Energía. Con una cantidad de 80 millones para 2025 y 2026, este programa se enmarca en el Plan de Transición Energética y Cambio Climático, que fija como meta reducir las emisiones un 45% para 2030 y alcanzar la neutralidad climática en 2050.